俄軍這些日子在調整戰場策略後，加大軍事打擊力度，很快在烏克蘭東南區戰場取得重大勝利，拿下了馬里烏波爾等城市要地，目前正在擴大戰果。就在這時，美國國務卿布林肯和防長奧斯汀抵基輔與烏總統澤連斯基會面，美方決定額外給烏國3.22億美元軍援。

面對烏克蘭慘敗，布林肯反稱俄羅斯徹底征服烏克蘭、奪取對方主權及獨立的企圖已失敗；聲稱俄軍表現不佳，經濟表現一團糟。他這是在給烏克蘭壯膽打氣，也是在掩飾這場戰爭烏克蘭之敗就是美國之敗。奧斯汀亦幫腔，聲稱俄羅斯蒙受重大軍事損失，包括失去士兵，美方會確保俄軍無法迅速回復作戰能力。

面對烏克蘭的慘敗，澤連斯基一忽兒聲稱拒絕談判，一忽兒呼籲談判，一忽兒又拒絕談判，受盡美國擺布。就在這時，俄羅斯外長拉夫羅夫說，當前烏克蘭局勢將以簽署條約結束，然而條約內容取決於軍事行動的實際情況。這話很有意思，也就是說，俄軍打到甚麼地方，拿下甚麼地方，就以此為「實際情況」，讓烏克蘭簽約。而現在的「實際情況」是，俄軍的軍事行動還在繼續，真正的目標在哪兒，美烏並不知道，更不知能否守住，美國剛剛提供的3.22億美元軍援能有多大用處呢？

俄國外長進一步說，這場俄烏之戰與任何使用武裝力量的情況一樣，一切都將以簽署條約結束，而條約的內容將取決於能夠達成條約時的軍事行動狀況，俄方不準備放棄特別軍事行動開始時提出的要求。俄外長這個進一步的說明更有意思。是的，俄方不準備放棄特別軍事行動開始時提出的要求，但也不意味着就以軍事行動開始時提出的要求為現在達成條約的內容。事實上，俄軍的軍事戰果已超出了「剛開始時的狀況」，且還在擴大。俄外長還對老美喊話：「應該與美國人進行對話並達成某種協議，這或許有用。」看來，澤連斯基這個傀儡就要被拋棄了！