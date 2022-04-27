法國總統選舉塵埃落定，馬克龍擊敗極右翼候選人瑪琳勒龐而成功連任，歐洲媒體說「歐盟放下心頭大石」。其實放下心頭大石的不只歐盟，北約尤其是美國同樣如釋重負。瑪琳勒龐多次表示，若她贏得大選，將倣效戴高樂時期的做法，退出北約軍事指揮體系。可惜這個願望隨着其敗選而幻滅，歐盟和北約避過再度分裂的命運。

當年戴高樂認為美蘇對抗，歐洲被裹挾在內是不明智的，一旦爆發戰爭，法國等歐洲國家必將首當其衝，所以他毅然帶領法國退出北約，致力於建立一個獨立自主的國家，不願再做美國的傀儡。如今的事實證明，戴高樂確有先見之明，美俄對抗終於引發俄烏戰爭，法國等歐洲國家果然首當其衝，統統成為輸家。

歐洲最大問題是無法獨立自主，始終受制於美國。而美國控制歐洲從來都是出於自私自利，一是防止它超越自己，二是把它當槍使。對此，瑪琳勒龐倒是看得很清楚，她指美國只是想樹立敵人，好讓「盟友們都團結在它的統治之下」，可謂一語中的。奈何歐洲主流社會早已被美國洗腦，根本聽不進另類聲音。特別是俄烏戰爭爆發後，歐洲被美國進一步綁架，更是身不由己。

當然，馬克龍對美國操控下的北約並不是沒有異議，他曾直指「北約已經腦死亡」，建議組建「歐洲軍」，擺脫美國控制的意圖顯而易見。可惜說易行難，美國不肯鬆口，歐洲軍便只能止於紙上談兵。難怪「黃背心」們批評馬克龍政府窩囊無能，法國長期受到美英「盎格魯撒克遜」聯盟歧視，甚至被美英合謀搶走澳洲的巨額潛艇訂單，卻只能逆來順受，充其量發幾句牢騷。現在更被美國綁上對抗俄羅斯的戰車，完全沒有自主性和發言權，明知前面是火坑，也要被迫往裏跳。

可以毫不誇張地說，歐洲政客一代不如一代，意味着整個歐洲日益沒落。法國現任總統馬克龍固然無法和戴高樂相提並論，德國現任總理紹爾茨的政治智慧也明顯不如其前任默克爾，兩個歐盟大國尚且如此不堪，其他小國更是可想而知，他們跟隨美國指揮棒起舞，也就不足為奇。或者只有等到哪一天，法國或德國再次出現敢於對美國說不的政治家，歐洲才有可能實現真正的獨立自主。瑪琳勒龐無疑敢對美國說不，可惜她被標籤為極右民族主義者，始終難登大雅之堂。