繼上海封城抗疫後，又到北京多區進行全民核酸檢測。當地不少民眾憂慮會步上海封控混亂的後塵，連日湧到超市搶購蔬菜、米麵和肉類，菜價應聲上升，多間超市貨架被一掃而空。網購平台亦有缺貨情況出現，系統一度因有大批民眾同時登入而故障，導致無法下單、配送延誤等問題。

香港人看到此情此景，說不擔心有朝一日發生在自己身上是假的。早前政府專家顧問許樹昌才表示，內地奉行動態清零政策，若香港想同內地通關，或需進行全民強檢。一旦進行全民強檢，意味香港絕對有機會封區甚至封城，屆時會否如上海民眾一樣發生斷水斷糧慘況，實在無人說得準。尤其特區政府的辦事能力絕對比不起內地，上海尚且如此，香港後果如何，可思過半矣。

在林鄭執政之下，全民強檢一時做一時唔做，市民早就被玩得頭暈轉向，到了昨日，林鄭又被記者問起會否進行全民強檢，她施施然表示，政府制訂防疫措施時需考慮對社會經濟發展的影響、市民接受程度和公共衞生需要，現階段「未係時候可以作實在決定」。其實，林鄭已到了等收工階段，試問她又怎麼可能攞苦嚟辛，接手全民強檢這個燙手山芋？除非中央施壓，否則肯定只會躺平直至落台。這對市民來說當然是好事，林鄭政府大事做不成、小事做不來的事例，畢竟大家已領教太多，惟到了新特首上場，特區是否終須一檢呢？

筆者冀特首候選人盡快交代通關路線圖，全民強檢是否中港通關的必要條件，全港市民都需要一個清晰而確定的答案。至於何時與國際通關亦不能迴避，眼看鄰近地區如星洲、泰國、南韓已取消門禁，香港猶畫地為牢，逆水行舟，不進則退，香港所餘無幾的競爭力恐更快消耗殆盡。