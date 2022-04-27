4月25日和26日，上海公布因感染新冠肺炎病毒而死的人，單日超過50個，可見病毒的殺傷力並無地域之分，要來的始終還是會來。

由香港爆發第5波疫情起，本欄已經斷言，變種病毒Omicron的威力不容小覷，世界上沒有一處地方可以抵擋其入侵，守得好的，遲一點爆發，守得不好，就早一點蔓延，如是而已。疫情的第2至第4波，香港、內地、台灣三地嚴防死守，故相對於其他地區，疫患沒那麼嚴重。但久守必失，到今波疫情來襲，香港率先淪陷，內地以及台灣也漸次受波及。

幾星期前，筆者已提出建議，指國家衞健委應加速替內地的長者打疫苗，尤其是80歲以上人士，他們至今接種疫苗的比率仍然不高。如今上海一役已充分證明，內地對救治新冠患者，並無必勝妙方，靠疫苗防疫，還是沒辦法之中的辦法。既是如此，趁目前疫情主要仍局限在上海區，就要積極考慮在其他城市「谷針」了。

國產疫苗的副作用或許不大，但要待至發揮有效保護力，時間也要較長。假設你今天決定打第一針，就得等到打完第二針再隔14天，疫苗功效才較顯著，計算下來，那便是一個多月後的事。

本文執筆時，北京疫情已有惡化的苗頭，該城在天子腳下，全民嚴格防守，最終或許可保無恙，但其他的城市條件不同，全國堵得東來，卻未必堵得了西面，任何一處地方崩塌，就可能要步香港後塵，出現老人家死者纍纍的場面。防疫猶如防火，主事者切勿輕忽視之！筆者說過，在農曆新年時，曾經致電向內地的5位長輩拜年，他們當中竟然沒有一位曾打疫苗，此事至今仍讓我懸懸在心。