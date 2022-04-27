烏克蘭官方Twitter帳戶月初上載宣傳片，呼籲打倒法西斯及納粹主義，並把已故日皇裕仁、納粹德國元首希特拉及意大利法西斯領袖墨索里尼並列，引起日本執政自民黨外交政策小組負責人佐藤政久不滿，促外務省提出交涉，烏方為此道歉並刪除裕仁照片重新上載，鬧出國家級的公關災難。

烏方不但忽略當年審判二戰日本甲級戰犯的遠東國際軍事法庭，審的是日本戰時首相東條英機等人，裕仁在當時以美國為首等戰勝國的外交立場上，並非需接受審判之人。莫說日本政界人士仍不時往供奉包括東條英機在內的靖國神社參拜，倘將東條英機與希特拉並列，也有招致日本政界聲討的可能，更何況向日人視為神一樣的日皇打主意。

再說，烏方也不看看日本對俄羅斯實施的制裁比美國等西方國家還要強硬，甚至觸怒了俄方，令日俄存在領土爭議的北方四島問題鬧翻，日本前首相安倍晉三當年想出在島上以經濟活動為名與俄共同合作，務求將日人先送到島上再謀下一步打算的計策亦已泡湯，為烏克蘭的犧牲也夠大了，竟遭烏方反咬心口，當然氣結。

以烏克蘭總統澤連斯基之前向多國視像演說，均能度身訂造以各國歷史娓娓道來，跟向來着重政治人物演說技巧的美國、英國不遑多讓，背後又豈會沒有說故事的高手在供稿，但高手也不能事事手把手的為你代勞，閣下得自己動動腦筋，譬如說，美媒引述多名知情官員指，美國政府早前打算制裁被指是俄羅斯總統普京情婦的卡巴耶娃，但是最終決定擱置，理由是制裁她會被視為打擊普京個人，屬敵對性質，可能令俄烏和談工作複雜化。美國寧打擊無關係的俄國寡頭資產，也不願直接得罪普京，烏克蘭應好好拿捏甚麼才叫識玩。