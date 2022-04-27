隨着政府放寬社交距離措施，許多關閉多月的博物館、文化藝術表演場所、戲院等已重開，筆者也到過西九文化區M+博物館，找回久違的文化體驗。

筆者將在5月上旬於立法會提出一項議員議案，內容是「制訂未來五年文化藝術政策及發展藍圖」。契機是特區政府將成立文化體育及旅遊局，加上中央在「十四五」規劃中已支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，而新冠疫情過後，長時間停頓的藝文界行業如何復甦，也值得關注。所以筆者提出相關議案，期望集思廣益，大家可認定未來文化藝術發展的目標，及時制訂政策和執行。

筆者的倡議有八大方向，其中一項就是以發展文化產業來帶動香港藝術文化的發展，稍後將在本欄逐一詳述。筆者想率先說明為何要變。香港過去在文化藝術方面的發展已有一定成績，未來怎麼走，應先看看公共資源分配。去年政府為文化藝術提供的公帑開支達57億元，最大筆用在為藝文活動提供場地支援，約15.7億元（27%）；其次是公共圖書館及活動，15.2億元（27%）；其三是文物、博物館展覽，12.6億元（22%）。而資助主要演藝團體（4億元）、與文化相關開支（3.7億元），各佔約7%。

正如一些文化界朋友曾反映，整個文化藝術經常開支比例為何多年不變？為何資助藝團開支多年不變，是否有重新審視空間？M+博物館外，其他中小型博物館定位及使用率如何？當局是否有空間及魄力重振香港電影業？如何有效推廣港樂？我們是否可以為發展文化事業及文創產業制訂清楚路線圖，從而成為經濟的新增長點？中央已看到香港提升中外藝術文化交流中心的潛力，現在是香港集結力量作出回應的時候，首要是審視公共資源的分配。