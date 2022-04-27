持續兩年多的新冠疫情重創香港，企業倒閉、裁員、減薪一浪比一浪高，47萬人申請緊急失業援助，最新失業率已達5%，貧困失業成今年「五一」勞動節主題。香港貧窮人口不斷增加，貧富差距愈拉愈大，去年底扶貧委員會討論《2020年香港貧窮情況報告》是滯後的研究，當然沒有第5波疫災下的勞工慘況。

該報告指出，前年底香港貧窮人口已上升至165.3萬，貧窮率達23.6%，即每4個港人一個窮，較2019年又多了16.2萬窮人，創了自2009年以來窮人人數的新高。貧困人口中，有勞動力的青年人口大增，在職貧窮的情況愈來愈嚴重，青年貧窮人口超過14萬，貧窮率上升至15.6%。

我們必須要詰問，香港不是號稱繁華的自由社會嗎？不是自詡經濟發展最先進發達的地區嗎？為甚麼貧窮人口不減反增？為甚麼在職會貧窮？

這裏有一個管治者對待貧窮的根本態度問題。國家領導人在新年賀詞中有一段話感人肺腑，他說：「每到群眾家中，常會問一問，還有甚麼困難，父老鄉親的話我都記在心裏。民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之。我也是從農村出來的，對貧困有着切身感受。」只可惜，未盼到國家領導人來港直接問問在失業和貧困中掙扎的百姓。

香港的問責官員月薪30、40萬元，立法會議員月入逾10萬元，都是薪高糧準兼有豐厚福利的管治階層，他們知道民之所憂嗎？知道最低工資4年凍薪的慘況嗎？知道元旦開始港燈加電費7%，是15年最高；中電加電費5.8%，是8年最高嗎？港府官員一句去年已推連同紓困措施和抗疫基金3,000億元，令貧窮率降至7.9%，貧窮人數減至55.4萬，耍一下數字遊戲便搪塞過去了，豈有扶貧滅貧的決心。