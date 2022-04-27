國人迷信，由來已久。從正史甚至野史、筆記、小說，記載多不勝數。南宋王明清的《揮塵後錄》有一則記「破黃巢風水」：太白先生謂牛山之旁有「黃巢谷」，而黃巢之亂，「必慮王氣，在此牛山」；太白先生建議只要「掘破此山，賊自敗散」。後來照辦了，果然黃巢就完蛋了！老朽由是想到香港呢個「福地」，近年逐漸多了亂象，莫非「地脈」被自然災害所破，否則何以一直行衰運？

阿哈！睇咗尋日本報要聞，果然有多少頭緒！你話迷信又好，咁啱得咁蹺又好，一個人行運一條龍，衰起上嚟就行路打倒褪，瞓覺腳抽筋，總之就係有嘢阻阻滯滯！話說怪事年年有，今年特別多。今年年頭臨近春節新年，將軍澳發生靈車跌出棺材驚嚇事件！阿哥，就快新年，冇五彩雲氣盤旋太平山頂都算咯，竟無厘頭整單跌棺事件，果然香港今個虎年真係死得人多，搞到連棺材都缺貨！

呢嗱！近年已幾近絕迹本港水域嘅「翻車魚」，竟然離奇困於屯門河，事件又掀起全城熱議，據悉漁民怕犯忌唔敢走近！咁又難怪，翻車魚嘅學名「Mola mola」，音近粵語「無喇無喇」，認真大吉利是啋過你！行船跑馬三分險，仲要嚇鬼人又翻車又無喇無喇，我係漁民都怕咗你啦！各位，都真係好嘅唔靈醜嘅靈，股市近排跌鑊甘，再咁跌落去，老朽之棺材本當真「無喇無喇」！

有網民更指天災異象藏有玄機，好似過去一年本港發生落雹、地震等，揭示衰運未過，大家要自求多福！之不過條翻車魚最終逃出港水域，但願香港亦能否極泰來，坎坷過後有艇搭。此時此刻，老朽難免心怯，凡事都係要上東網「玄機」睇一睇「是日通勝」，若仲有疑慮，就求支大仙靈籤以作最終抉擇！