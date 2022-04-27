在席捲全球的新冠肺炎疫情下，我們不難看到，有些國家被疫情摧殘得體無完膚，但有些國家的病毒感染率卻相對較低。雖然造成這種差異的原因非常複雜，難以一概而論，但是不可否認，政府通知全體市民的速度和效率，以及廣大市民有效接收訊息的程度，以至他們繼而採取行動的速度，也是當中非常重要的原因。

政府服務的是民眾，如果雙方之間不能有效溝通，問題就來了。在這方面，筆者發現一個非常有趣的現象。過去溝通平台的方便程度較低，但反而政府跟民眾的溝通相當有效，很多政府通過收音機和電視的定期「總統講話」、「首相文告」，便可以把訊息通知絕大多數的市民。

進入數碼和互聯網時代後，溝通的平台多了，方便程度也提升了，但相當荒唐的現象是，很多政府和民眾的溝通程度反而降低了。歸根究柢，當中最大的原因是溝通方式的分散化。以前的民眾想獲得政府訊息，只要扭開收音機或電視機就可以了。反觀現在，網上溝通平台數以千計，很多政府反而變成銷聲匿迹了。不是嗎？在TikTok、Facebook、Instagram這類最多人使用的社交平台上，用家能看到政府通告嗎？答案相信是否定的。

因此，筆者認為，很多政府的當前急務是打破舊有的思維框子，問一問自己這個問題：我跟民眾的溝通有效嗎？如果覺得已經失效，就必須趕快審視一下在溝通方面出了甚麼問題。當然，如果要徹底解決問題，解決方案就必須愈充滿創意愈好。

這是一個不能拖延的問題，在像新冠疫情這樣大規模的危機發生時，就更顯得迫切。在疫症流行時，政府是否能作出快速決定、這些決定能否迅速去到市民的層面，以至市民能否廣泛參與，往往對挽救生命起着關鍵作用。

那麼，政府應採用哪些溝通方式才能最有效地接觸最多的民眾呢？這個問題的答案其實不難找到，只要看看每個通訊媒體或平台的活躍用戶數量就已經知道了。所以，政府如果想最有效地跟民眾溝通，就要看着數據，而不是留戀於過去的那些思維方式。舉例來說，如果Instagram和TikTok的用戶數量大，就應好好利用，不能只是因為覺得它們是年輕人的玩意就棄之不理。第六屆行政長官候選人李家超已經說了，他施政理念的一個原則是以結果為本。如果以結果為本，就應該相信數據，而不是憑感覺做事。

有效溝通的另一個原則就是要夠直接。如果政府選擇的通訊平台不夠直接，普羅大眾要獲得政府訊息，就要他們使用的平台肯轉載才行，那種疊床架屋的做法當然不夠直接。政府在調查過通訊平台活躍用戶的數量後，直接在最多人使用的20至30個平台上「現身」，就是最直接而有效的溝通方式了。