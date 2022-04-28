世界視線：美國點火推波瀾　三次大戰近咫尺

俄烏戰事膠着之際，美國繼續向歐洲局勢煽風點火。防長奧斯汀及參謀長聯席會議主席米利等美國國防高官，周二在德國拉姆斯泰恩空軍基地與多個北約及非北約國家國防官員開會密斟，協調為烏克蘭送彈送炮。另一邊廂，俄羅斯外長拉夫羅夫表明「善意是有限度的」，譴責烏克蘭五時花六時變的談判態度，並拋出一句「第三次世界大戰危險真實存在」，頓時刺激各界神經。

拉夫羅夫批評西方不斷向烏克蘭這個代理人運送武器，實質上是北約與俄羅斯開戰；又指控美英從中作梗，慫恿烏總統澤連斯基拖延談判，使後者立場愈趨強硬。拉氏話音未落，美國國務卿布林肯就宣布批准對烏國1.65億美元的軍火銷售；奧斯汀則繼續踩俄國紅線，指不排除烏克蘭在未來加入北約的可能性。

華盛頓固然希望戰事愈拖愈久，好讓他們繼續發戰爭財。俄烏戰事爆發之初，俄羅斯總統普京已下令把軍隊的核威懾力量置於最高戒備狀態，當時已惹來核戰恐慌。可是美國一副唯恐天下不亂的模樣，繼續拉攏歐洲的跟班不斷向基輔「輸血」，又對局勢拱火澆油。倘若戰況持續到年底甚至明年，莫斯科大有可能使用低當量的核武，以防止己方遭受更大傷亡。

美國的扯線公仔北約曾許諾不再東擴，卻漸漸由德奧邊界擴張到俄烏邊界，說這是給第三次世界大戰埋下伏筆，恐怕也不為過。現時美國內部「立立亂」，股債匯失衡之餘，又有左右對立種族撕裂問題，政府只能透過在外部製造敵人來轉移群眾的視線。當局勢發展超出各國控制範圍，哪怕只是那麼一丁點星火，已足以引爆第三次世界大戰。

現時世道不靖，俄烏戰爭是病因，美國想世界為自己國內通脹問題買單則是病根。而俄國與西方之間的對抗，已遠超常規武器裝備。在戰場上，面對的是西方國家的武器及僱傭兵；戰場以外則是經濟制裁、能源爭奪、科技網絡訊息戰，捲入的國家及地區之多、涉獵的領域之廣前所未見。悲觀點看，由俄羅斯進攻烏克蘭那一刻，第三次世界大戰已經爆發，只差會造成摧毀性破壞及人命傷亡的核武未亮相。