功夫茶：法院遷往黃金地　別忘案件積如山

干戈舉國勞心事，又付窗前幾載花？歲月如流，眼見本屆政府落雨收柴，留給下屆政府嘅「蘇州屎」應該唔少，其中一項唔使問阿貴，梗係民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊檢控無能，喺佢領導之下，律政司及司法機構效率低下常常成為箭靶，前者檢控甩轆又蟻躝，後者審案拖拉如蝸爬，以致案件不論大小都堆積如山。

各位，喺咁嘅背景下，司法機關獅子開大口向立法會建議斥資58億元，喺銅鑼灣加路連山道興建新嘅區域法院大樓，一併重置灣仔區域法院、家事法庭及土地審裁處，以解決空間和設施不足等。呢，立法會工務小組委員會尋日雖然通過有關項目，之不過議員眾聲喧嘩，最大聲音係批評新大樓處黃金地段，乜都最靚最正，可惜現時案件積壓嚴重，質疑新大樓除咗有更大空間外，是否能實際上提升司法機構效率？

議員疑慮多多，並非無因，譬如勞審處輪候時間極長，由落案到審結至少半年至一年，打工仔慘被拖欠工資；又有議員話喺目前嘅文件，完全睇唔到如何增加效率，舊法院做唔到，新法院建成又如何？總而言之，司法機關檢控龜縮，直如陰間大罷工——冇鬼用！喂，芝麻綠豆都排餐死。司法機構政務長就指自反修例事件以來，喺區域法院排期嘅案件急增，部分案件嘅輪候時間加長，牽涉被告眾多又複雜喎！其實講到尾，咪又係hea做，又係執司底驊口水尾，吹吹水，唔抹嘴！

呢，有道是「欲加之罪 ，何患無詞」；依家卻係欲推之檢控，何患冇藉口！各位，涉及反對修訂《逃犯條例》及《港區國安法》而被告嘅人士眾多，截至今年2月共10,277人涉及反修例案件被捕，惟當中僅27.3%即2,804人被檢控；而截至今年3月，涉國安法被捕有175人，當中64%即112人和5間公司被檢控。

以上數字，正正反映律政司檢控龜爬、司法機關如軟皮蛇，完全冇「管理者，必須成事」嘅高效精神，有乜辦法唔案件堆積如山吖！功夫茶一再強調兵貴神速，對付反中亂港嘅黑暴更不能怠慢！遲來的正義非正義，遲來的檢控更加係縱惡！呢嗱！早前疫情嚴峻，司法機構宣布把一般聆訊延至4月11日，引致案件堆積。有見及此，香港律師會早前曾召開線上記者會，稱已向司法機構提出修改法例，以允許遙距審理刑事案件，法庭過去已成功以遙距聆訊方式處理超過1,000宗民事案件。可見事在人為，為官者有冇責任心！個大樓起到幾宏偉現代化，養一班德不稱位、能不稱官嘅都係廢！功夫茶深感下一屆政府至緊要「慎選左右」，尤其律政司司長，否則大樓再壯觀都係得個殼！