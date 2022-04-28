正論：年年審計年年犯　這個政府真塞責

批評接受，態度照舊，正是港產官僚的寫照。審計署最新一期衡工量值報告，例牌揭發大堆政府部門的施政亂象，可謂五花八門，無奇不有。惟官僚敷衍塞責的陋習根深柢固，尾大不掉，這種行禮如儀的報告，到底對改善施政有多少幫助，不能不令人懷疑。

今次遭審計署炮轟的部門有不少，包括水務署、運輸署、路政署、勞工處等，大都是審計報告常客，證明「年年審計年年犯，知錯認錯不改錯」已成常態。以水務署為例，審計報告揭發該署截至去年4月，44個鹹水管爆裂熱點中，仍有14個繼續進行改善工程，當中13個工程距離上次爆喉平均約4.5年仍未完成，最長更達6.5年，反映施工毫無效率。而在2018年至2021年3月，全港發生6,193宗鹹水管滲漏，當中32%、即近1,991宗個案接獲報告後，關閉水掣需時2小時以上至49日，平均需時22小時，當中217宗個案停水時間達1日至7日，平均需停鹹水39小時，對居民造成嚴重不便。

隨着水管老化，「馬路噴泉」可謂特區一景，水務署修完又修，花費大筆公帑，爆水管情況卻未見明顯改善，到底有冇用心工作，不言自明。更不堪的是，目前仍有不少地區使用食水沖廁，即使薄扶林和新界西北海水供應網絡早已完工，但水務署仍未完成兩區轉用海水沖廁，既浪費食水資源，又要居民捱貴水費，港產官僚完全沒有急民所急，又一鐵證。

路政署一樣好不了多少。審計署審視由2015年至去年，當中20個核准預算為300萬元或以上的行人路修復項目，發現只有6個項目已完成，其餘14個還未完工，而且延誤已成指定動作。在已完成的項目中，有4個延遲完工一至12個月不等，平均延遲6個月。最令人訝異的是，6個項目的核准預算全部過高，幅度由27%至兩倍不等，證明「計錯數」已成頑疾，上至財爺年年估錯數，下至小小一個路政署皆如此。

疫情之下，運輸署的牌照簽發服務停頓多時，以致重新運作即招來大量駕駛者排隊，有的晨早6點已來等候，甚至自備「櫈仔」休息，可見非常折騰。在網上服務早已極之完善的今日，運輸署仍然要大量市民實地排隊，其工作效率之低下不用說，就連提升服務質素之心都欠奉。審計報告指出，運輸署曾於2015和16年，在香港牌照事務處試驗派籌代替排隊的可行性，市民反應正面，但運輸署竟然認為派籌制度複雜，決定不推展，這正正是港產官僚因循守舊、不思進取的典型。

見微知著，從各部門看似微細的施政陋習長期沒有改善，可見整個政府都是這路貨色。這就難怪，香港在這些年來亂象叢生，大事做不成，小事做不好，競爭力跌跌不休。官僚敷衍塞責不改，特區不可能有進步，審計報告最後只能如泥牛入海。指望林鄭政府撥亂反正不切實際，但願新一屆政府知恥近乎勇，掃除歪風，為特區帶來新氣象。