產評：亞幣貶值前哨戰　地區競合迎經變

全球貨幣正起着翻天覆地的變化，俄烏衝突讓俄羅斯盧布在歐美制裁下急挫，而在美國通脹飆升和貨幣政策逆轉下，避險需求谷高美元匯價，拖累其他非美元貨幣全線走弱。過去，每當美國收水、美元轉強，新興市場必首當其衝，拉起債務危機警號。冷不防今年以來就連一向被視為避險貨幣的日圓亦已累貶一成，韓圜亦加入戰圈。至近月內地疫情反彈，人民幣亦告走貶。其實，亞洲貨幣貶值潮，正正就是全球貨幣競賽的前哨戰。亞太諸地不欲再捲入貨幣競貶的漩渦，成為中美博弈下的炮灰，就得設法加大力度推動區域合作，加快經濟復甦穩定匯率，積極應對美國的金融收割，化危為機！

新冠疫情持續逾兩年仍揮之不去，雖然亞洲區部分經濟體為着保經濟，放寬防疫政策，惟區內最大的經濟體中國仍奉行「清零」策略，開放邊境的步伐不一致，令區內復甦遲遲未能邁出大步，卻要面對通脹來襲，經濟傷上加傷。

值得留意，今次亞洲貨幣貶值潮的觸發點是美國盟友日本再次當上「爛頭卒」，日圓匯價貶得最早、最急。作為其競爭對手之一的南韓為保持出口競爭力，只有跟貶。至近月中國疫情反彈，次季經濟增長響警，就連人民幣亦被拖下水，加入貶值之列，令走資壓力大增，也大大限制了宏觀調控以穩經濟的空間，更多避險資金選擇回歸美元懷抱，故見反映美元兌一籃子主要貨幣的美匯指數升穿100關後未有大回，昨日更觸及103水平，為2017年1月以來首次，意味美元升值周期得到進一步確立，同時反映背負巨額外債的新興國家恐快將引爆債務危機。

既然作為全球第二大經濟體的中國也面對貨幣壓力，其他產業鏈未如中國完善、仰賴進口能源、經濟競爭力較遜的亞太經濟體，貨幣貶值及通脹壓力將更加沉重。正在大搞「美國優先」、堅持不重返《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），冷眼旁觀《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的美國，眼見亞洲經濟滑坡與貨幣競貶，正合其推動反全球化的「分裂」主張，好讓其適時向亞太諸地拋出虛偽的「橄欖枝」，以便推動其印太戰略，實現重返亞洲的目標。

中國要應對，首得設法穩定疫情，並透過更積極的財政及貨幣政策全方位穩經濟，畢竟一國的貨幣匯率離不開其實體經濟表現，穩經濟自能穩匯率、穩信心，亦只有寄望中國經濟盡快重回正軌，再次發揮撬動區內經貿引擎的角色，才有望協助區內各地走出貨幣貶值潮，避免陷入惡性通脹和經濟衰退的循環。

反全球化讓全球經濟產生巨變，東西對立令貨幣競貶以捍衞出口的成效打折扣，最終只會激化國際矛盾與分化，更有為熱戰埋下伏線之虞。美國的野心路人皆見，難怪愈來愈多新興國家寧願嘗試接受虛擬資產，更大程度推動雙邊貿易本幣支付結算，這變相加快全球「去美元化」步伐。最終美元王者地位是得是失，且放長雙眼，拭目以待。