香港的選擇是轉變為中國內地的大城市，抑或在國際化方面發展，一方面作為中國的國際金融中心、外貿與服務業中心，另一方面作為中西文化融合發展的平台，給內地提供新的理念、新的思維、新的交流創新？

香港採一國兩制，便有堅持香港國際化的政策考慮。回歸後失誤於對一國兩制的制度創新消極不作為，更缺去蕪存菁的去殖民地化。黑暴顏色革命的策動者是美國，港人依附的是無知愚蠢。這些港人代表不了港人的全體，也不代表香港百多年的建設，和今後廣大的發展可能性。因為他們附從美國，讓美國借一國兩制的不足得以攻擊香港，造成嚴重的破壞，便以此否定一國兩制，否定香港的國際化，否定香港的自主創新。這不單止是矯枉過正，且危害中國發展的大戰略，假口是愛國，實際是本末倒置，反帶來障礙和傷害。

香港國際化的模式應該是倣效新加坡，在華人和華人文化的基礎上尋求多元化、國際化，推動中華文化有新的發展。多了包容，少了保守，也扎根本地，不盲從崇洋。不過，新加坡是一個國家，香港是中國一個自治區，性質不同。新加坡為保國家獨立與安全，某程度上依附美國。香港依靠內地，更應為國家的大利益，獨立發展於美國體系外。在中美衝突中，堅持作為中國對外的橋頭堡，借制度創新與試驗，建立與美國抗衡的體制。

香港要有創新精神，廣納百川，同時不放棄中華文化的優良文化人文傳統，用教育與政治把多元文化、國人各種不同背景融合成建根於本地社會。香港要培育的是像建國初期回國建設的科學家，出諸西方教育，回歸中國，卻不拘泥於西方經驗，洋為我用，有所創新。

香港新時代面對的是做好第二次回歸。人心的回歸，回歸到一國兩制的初心，把從殖民地接取的香港制度與文化，認真篩選，去蕪存菁，並確立新時代的國際化，一帶一路的絲綢之路精神，在一國兩制的框架內，推動超越英美殖民主義、帝國主義的新國際化。

香港的使命不是製造多少億萬富翁，以老百姓的血汗供養出對香港、對國家缺乏歸屬感與責任的富豪。香港要擺脫兩個錯誤：20多年在內地大貪腐裏的幫兇行為和剛剛的黑暴顏色革命。應吸取教訓，在各個領域重新出發，建設新的香港、新的香港文化和新的香港人。