香港記者協會這個在大漢奸黎智英調教下的反中亂港政治工具，早就該解散了，然而還要頑抗，日前還煞有介事的開會員視像大會討論是否解散的問題。

據稱，逾3個小時的會議，平均有85人出席，期間20多人發言。香港記協現有會員400餘人，出席會議者不足會員人數的四分之一，這還是最簡易方便的視像會議，要是親臨現場的會議，想必出席者會更少得可憐，發言者20多人，是全體會員的二十分之一，亦屬寥寥。看來，真正關心這個小圈子俱樂部命運的人，十分有限。

儘管如此，記協領導層特別是「臨危受命」的主席陳朗昇，還是想死保記協不要解散的，目的無非是形勢雖然險惡嚴峻，《港區國安法》利劍已經高懸於頂，過往幹的壞事亦法網難逃，但總懷僥倖之心，以為風聲過後即可沒事，總想着「留得青山在，不怕沒柴燒」，於是盡量拖，這次會議也沒有結果。陳朗昇表示，因為書面意見要繼續收集到下月31日，現階段無法肯定記協是否解散。

支聯會、職工盟、教協、壹傳媒爛果報、記協被稱為反中亂港勢力的「五大惡」，他們在回歸以來反對派發起的社會運動和暴亂中擔任吃重角色，發揮最大組織和宣傳作用，其中黎智英的壹傳媒、爛果報又和香港記協千絲萬縷。黎智英的「傳媒王國」培養了許多媒體「黃人」，這些人廣為散發於其他媒體，再以各媒體的記者身份「組合」到記協，「輪流坐莊」進入記協執委、當主席，可以毫不誇張的說，香港記協乃黎智英的記協，黎智英是他們的「精神領袖」。

明白這點，才能看清為甚麼記協會那麼猖狂反中亂港，支持暴亂推波助瀾。現在壹傳媒、爛果報已土崩瓦解，和爛果報關係密切的《立場新聞》也已完蛋，記協不管解散不解散，其政治生命已完結，解散了，那就葬入歷史垃圾堆；不解散，那就是一具空殼，行屍走肉，休想再搞搞震。