西方陣營不斷威脅將進一步制裁俄羅斯，包括加強能源禁令，擺出一副徹底脫鈎的姿態，真實情況又是如何？美國固然暗度陳倉，乘機大肆購買俄羅斯石油，歐盟也不甘後人，近期進口俄羅斯石油大幅飆升。西方各懷鬼胎，表面一套背後一套，將虛偽本質暴露無遺。

根據國際油輪追蹤機構的數據，4月份從俄羅斯港口運往歐盟成員國的石油，平均每天比3月份增加30萬桶，部分國家的俄油進口量更是急增一倍以上。為了掩人耳目，避免受到美國批評和制裁，相關交易都是悄悄地進行，包括採取瞞天過海的方式，先將石油運出俄羅斯港口，然後在海上轉到更大的油輪，與其他產地的石油混在一起，最後運往歐洲。這種古老方式其實騙不了人，大家只是心照不宣而已。美國自己也在狂買俄油，有何資格批評別人？

嘴上說不要，身體很誠實。西方既想孤立俄羅斯，又捨不得放棄平價俄油，而且確有實際需要，不得不鬼鬼祟祟交易，食相實在難看。畢竟現實是殘酷的，能源價格飆升導致通脹屢創新高，歐洲日子本來就不好過，如果再禁運俄羅斯能源，情況只會更加惡化，隨時面對滯脹危機，害人不成反害己。早前俄羅斯宣布「不友好國家」與俄羅斯的天然氣交易必須以盧布結算，歐盟起初還嘴硬拒絕遵從，但近日已改口稱，在不違反制裁規定的情況下使用盧布向俄羅斯支付天然氣費用是可行的，可見形勢比人強，嘴硬解決不了問題，歐盟最後還是不得不向現實低頭。

難怪俄羅斯處變不驚，即使面對西方瘋狂制裁，也絲毫不動搖，顯然早已成竹在胸。普京日前信心十足地宣告，俄羅斯承受住了前所未有的壓力，西方發動的經濟閃電戰已經失敗。這並非自我安慰，經過一輪激烈波動，俄羅斯市場已逐漸穩定下來，盧布匯率基本恢復到戰前水平，今年第一季貿易順差更創下580億美元的歷史最高紀錄，在在顯示俄羅斯已度過最困難時刻。反觀歐洲形勢愈來愈不妙，既要面對經濟危機，還要面對難民危機，本想制裁俄羅斯，結果變成懲罰自己。

常說手中有糧，心中不慌，俄羅斯握着能源供應和糧食供應兩張王牌，不管風吹浪打，都可以穩坐釣魚船。何況這年頭西方不亮東方亮，俄羅斯有中印等東方大國加持，根本不怕西方圍堵和封鎖。