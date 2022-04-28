第5波疫情喘定，每日確診數字均有所下跌，惟港府卻於這段期間鬼祟修例，訂明可飭令市民交出染疫寵物，違者最高罰款一萬元和監禁6個月。這顯然是惡法，寵物對很多人來說，是比自己性命更緊要的心肝寶貝，並視之為家庭成員，港府竟要市民交出「仔女」人道毀滅，不激起民憤才怪。

正如有議員質疑，「究竟全世界仲有邊個地方要將啲寵物隔離」，可謂一語中的。當大部分國家已經放寬甚至放棄防疫措施，不再將Omicron視為高致命性的病毒，港府卻反其道而行，不僅仍未開放門禁與外地通關，航班熔斷機制更令航空業及海外人士視香港為畏途。這還不止，檢疫酒店一房難求，價格水漲船高，管理卻全無，第5波疫情大爆發，其中一個禍源正是巴籍婦在檢疫酒店受感染。更不幸的是，著名甘草演員曾江昨日被發現倒斃於檢疫酒店房內，令人心酸；如今更迫令市民交出染疫寵物，堪稱倒行逆施，好做唔做。

難為食衞局副局長徐德義輕描淡寫回應，政府「唔會隨便做呢樣嘢（人道毀滅）」，會按一籃子因素考慮云云，簡直令人愈聽愈無信心。屠殺倉鼠事件令人記憶猶新，結果第5波疫情並未因大量無辜小動物犧牲而平息，相反，爆得比煙花還璀璨，倉鼠們的死可謂毫無價值。何況港官拍心口的保證非常廉價，兌不兌現都沒有責任，叫市民怎麼可能放心將寵物交出？

早就有人指出，全世界的政府都藉着Omicron殺傷力大減而實行「退場」，不再在防疫政策裏鑽，例如新加坡，現在的生活基本上已回復到疫情之前，更受惠於香港的故步自封，航空業以至金融業皆有長足增長。港府折騰市民和商界還嫌不夠，現在更打起小動物主意，何苦來哉！