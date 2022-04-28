特區政府領導抗疫工作，成績不見得出色，但管治班子自己的防疫工夫倒是不錯，由特首到剛辭職的政務司司長，以至其他幾位核心官員，都沒聽說過誰會染上新冠肺炎。

反倒是在西方國家，很多領導人口宣要帶領國民抗疫，自己卻對疫情掉以輕心，美國前總統特朗普、英國現任首相約翰遜，都曾經因為染疫而重病入院。英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯王子，染疫之後雖然無重症，但畢竟還是躲不過新冠病毒的進襲。至於其他西方國家的領袖，染疫者更是多不勝數。

最新的消息是，美國副總統賀錦麗也染上了新冠病毒。此事一方面反映出西方領袖不能以身作則，做好防疫的榜樣；另一方面，也是以點見面，從中可見美國的新冠疫情，未必如對外公布的數字般，回落得這麼快。

目前美國宣稱每日的染疫者只有一萬多人，因染疫而死的人是十多個，表面看來，疫情好像已經過去。不過近日就連賀錦麗也中招，見微知著，或許疫情的回落速度並不如想像般快。美國是世界上最早廣泛接種新冠疫苗的地方，但不少美國人個性執拗，盲目反對疫苗，故至今在全球各先進地區之中，接種率反而落後，新一波疫情若是悄然而至，美利堅不少民眾恐怕又要遭殃。

要民眾重視防疫，首先就得由領袖們做起，可惜很多西方領袖是說一套做一套，像唐寧街10號的主人約翰遜，就更是個徹頭徹尾的渾人，他對外聲稱禁止民眾參與聚會，自己卻一次又一次打破規矩，參加派對，參加過後，還說不知道那是一個派對。西方國家由這樣的人來當領導，抗疫工作自然是一塌糊塗。