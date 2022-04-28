的士業界日前舉行記者會，訴說在香港要找願意為的士承保的保險公司愈發困難，批評政府及保險業監管局未有好好監管業界「報假傷」亂象，導致保險公司得提高保費以封蝕本門。政府官僚懶監懶管雖然是事實，但的士業界無視行業本身存在已久的駕駛態度問題，是無法改善保險公司對的士保單避之則吉的情況。

殺頭的生意有人做，的士保險的生意找誰做？保險業界指的士保險業務在過去16年中，錄得11年虧損，的士的意外率是私家車的10倍，這除了因為的士長時間在路上行走增加意外機率，部分的士司機駕駛態度欠佳亦是不爭的事實。據交通諮詢委員會交通投訴組數字，去年4個季度，關於的士服務的投訴均由「駕駛行為不當」位列榜首，心浮氣躁、疏忽大意較易引發意外，就算避得過人命傷亡，也免不了車輛碰撞，結果保險公司又得理賠，保險業界當然聽到的士保險就覺頭痛。

不是所有的士司機的駕駛態度都欠佳，但業界的確存在恃着開車時數相對多，車身又比小巴與巴士輕盈，於是風馳電掣、胡亂轉線，把車開得咄咄逼人的不良司機，網上早已稱呼這些人作「DC9」，可見情況不是偶一為之。這等歪風一日不改善，全港60多間保險公司從事汽車保險業務，只有寥寥幾家願意為的士承保的情況也決不會改善。

沒載客的的士司機對世界充滿希望，他們慣性假設街上所有人都在等着要坐的士，即使腳踢膠拖、手拿垃圾袋，冇客的士司機還是多次停到筆者面前，想看看住村屋的人士是否要坐的士去垃圾站。看待的士保險問題也應該充滿希望，因為保險公司沒有的士保險仍可繼續營運，但的士沒有保險，恐怕只能把車泊到一邊等運到。