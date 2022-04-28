政府按「污染者自付」原則，計劃明年展開廢物徵費，推動市民減廢。筆者認為廢物徵費重點不是以金錢作等價交換，讓市民為廢物棄置埋單，而是着眼推動市民作行為上的改變，做到源頭減廢、乾淨回收，希望大眾都能支持環保工作、珍惜地球資源。

筆者早於2007年創辦「節能及環境關注聯盟」，及於2009年策動「低碳環保在沙田」，聯合地區組織推動多項節能減排活動，部分項目還在營運，對社區影響深遠，包括與國際知名攝影師於社區舉辦多場「珍愛環境攝影展」，推動海洋生態保育，吸引數以10萬計市民參觀，並成功匯聚1,000名學生共同宣誓「保護鯊魚，我唔食魚翅」；與沙田婦女會合作培訓800名中小學生學習「碳審計」並成為碳審計大使；與馬鞍山社區服務協會培訓300多名義工，為2,000戶長者免費更換節能燈泡；透過沙田居民協會推動，並在30多個地區單位協辦下，舉辦「沙田玻璃顯生輝」計劃，於一年內吸引近10萬名市民參加是次行動，並收回逾15萬個玻璃瓶；協助馬鞍山青年協會成立沙田回收中心，在2,500多名回收大使支持下，共回收超過300多噸廢膠。

筆者總結多年推動環保的經驗，市民未有積極參與源頭減廢，皆因認知不足、回收不方便、缺乏誘因、對有效回收缺乏信心、欠缺社區動員的氛圍。所以，明年實施的廢物徵費成敗在於能否在地區層面做深做透。條例已賦予環境局可把徵費不交回庫房，作專款專用，局方可更有彈性地調撥資源，應和不同地區團體通力合作，讓減廢氛圍深入每區、每戶、每人，更要善用科技提供便利回收及增加市民信心，動員全民參與是廢物徵費成敗的關鍵。