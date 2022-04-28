香港要解決結構性的貧窮問題，官員和議員都應該學習國家領導人由心出發的元旦賀詞：「經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。」誠然，香港特區政府的官員和議員不是共產黨，但特區政府是中共領導下的中華人民共和國香港特別行政區政府，也不應讓特區的人民生活困苦，為國家添煩添亂吧，也不要讓全國實現小康社會的宏圖留下今不如昔的香港缺陷吧！

清代詩人鄭板橋在濰縣任知縣時，寫給山東巡撫一首流傳千古的絕句，便反映他為官之心常繫百姓。當時山東大旱，百姓流離失所，他常懷戚戚之心，藉贈畫詩給頂頭上司反映民瘼民困。詩云：「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」一位封建時代的縣官尚且以民困為念，那麼今天透過選舉產生的議員們，又是否常懷百姓疾苦之心呢？那麼添馬總部現代社會的大官高官們，又是否以改善民生為自己的職志呢？國家領導人講的三個「有」，香港都做不到，慚愧嗎？

國家領導人說「有學上」，為何學生學得舉「獨」旗唱「獨」歌，墮落成黑暴主力軍，4,000多學生涉暴犯法？國家領導人說「有房住」，為何無殼蝸牛輪候公屋的時間愈來愈長，超過6年？為何有20萬人瑟縮在狹小劏房中度日？為何樓價租金永遠跑贏老百姓的收入？為何升斗市民幾代人不食不住也沒能力置業安居？國家領導人說「有醫保」，為何長者壽則多辱、多苦？為何辛勞一世不能安享晚年？為何輪候安老院舍無着落，臨老唔過得世？「三有」「三沒有」，官員擔當否？