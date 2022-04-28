法國總統選舉塵埃落定，走中間路線嘅馬克龍勝出次輪投票，成為20年來首位成功連任嘅法國總統，佢感謝支持者及國民，仲話「將成為一個所有人嘅總統」！此言卻是往自己臉上貼金，根本係冇可能落實嘅廢噏！

馬克龍當選之後，大批民眾喺首都巴黎共和廣場抗議佢連任，示威由學生及反法西斯主義者發起，有人高呼「路易十六、路易十六，我們把他斬首；馬克龍、馬克龍，我們可以重新開始」！最終要出動防暴警察施放催淚彈和震撼彈驅散人群，場面相當混亂。之不過，呢啲場面都見怪不怪咯！喺佢首屆任期，當年39歲成為法國歷來最年輕總統嘅佢，意氣風發，為之躊躇滿志，推動多項具爭議性經濟改革措施，包括調高燃油稅，終引爆2018年嘅黃背心運動！

從今次大選可見，位於政治光譜極右嘅瑪琳勒龐和極左嘅梅朗雄，得票率都較5年前增長近兩個百分點，可見法國選民嘅傾向有極端化迹象。今次選舉結果縱使符合選前民調預測，但投票率只有72%，創下1969年以來新低，更有逾300萬張白票及廢票，於此可見民眾對馬克龍嘅不信任，未來5年任期必定荊棘滿途！

有民意調查甚至顯示，今年6月舉行嘅國民議會選舉，多達63%受訪者希望馬克龍率領嘅政黨喺議會中「不佔多數，被迫共治」！這就難怪做不成總統嘅瑪琳勒龐不但冇懷憂喪志，更沾沾自喜告訴支持者：比賽還沒有完全結束！若馬克龍喺6月嘅選舉未能取得優勢，等於一連任即變跛腳鴨！

馬克龍未能得民心，老朽認為皆因佢在任期間政策經常出爾反爾，講一套、做一套，譬如新冠疫情期間是否強制接種疫苗便一時一樣，令民眾不滿。「民無信不立」足以為執政者戒！