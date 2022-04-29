正論：單獨隔離風險高　長者有苦無路訴

本港疫情緩和，每日新增確診人數逐漸回落，防疫措施也一步步放寬，港人苦苦堅持數個月後，終於看到曙光。然而，前日忽然傳出悲訊，陪伴港人多年的著名藝人曾江，被揭發倒斃於檢疫酒店房內，不但令市民愕然，同時也引起輿論對於長者及長期病患獨自在檢疫酒店隔離的關注。誠然，全球疫情未止，加上新變種病毒株一再出現，本港現時外防輸入壓力依然巨大，萬不能掉以輕心。不過，長者等高危人士獨自隔離的風險極高，既然動態清零也以生命至上作為宗旨，港府何不酌情處理，容許長者及長期病患在家隔離呢？

港人現時從海外回港後，須在檢疫酒店隔離7天，在隔離結束並確認未染疫後，方能進入社區。對於年輕力壯的市民而言，7天的隔離期最多就是悶得發慌、百無聊賴；但對於獨自隔離的長者及長期病患而言，無疑是一場押上生命的巨大賭博。情況猶如獨居長者，即使有檢疫人員定期探訪及送上物資，但該些長者接受檢疫期間，絕大部分時間都是孤身一人，一旦出現突發病症，容易「叫天不應、叫地不聞」！縱然酒店房內設有電話，或許他們隨身攜帶手機、藥物等，但在病發情況下，尤其是心臟病、中風、癲癇等，患者很可能動彈不得，根本自救無門！

眾所周知，老人家出現突發疾病的機率，比起一般人更高。昨日更有老人科專科醫生表示，本港大多數長者都有「三高」問題，需要每日服藥以控制病情；倘若長者計錯數，未有準備足夠藥物，便容易發生意外。即使已準備足夠藥物，長者也可能受各種因素影響，未有準時服藥，加劇風險。事實上，類似情況時常發生在獨居長者身上，絕不罕見；港府如要徹底避免意外發生，最理想的方法當然是安排專人照顧檢疫長者；但在人手不足下，酌情安排長者居家檢疫，由家人照顧，也不失為一種解決方法。

與當初獲港府豁免檢疫的國泰機組人員相比，老人家及長期病患把新冠病毒帶入社區的風險較低；皆因他們大多受自身狀況影響，有的行動不便，體力也不如年輕人，社交活動相對較少，違反居家隔離令的風險也自然較低。誠然，一刀切容許所有入境長者居家隔離，也容易衍生防疫問題。不過，倘若防疫措施缺乏彈性，未能人性化處理個別個案，似乎也違背了動態清零政策中，堅持人民至上、生命至上的宗旨。內地官方不只一次重申，動態清零是以人為本，假如港府堅持漠視檢疫者所面對的風險，似乎是另一種本末倒置！

畢竟，能奪走生命的不只有新冠病毒，一些疾病的死亡率更高，比起新冠更為致命。逝者已矣，但此次悲劇響起的警號，絕不容港府漠視。港府在防範境外病毒傳入的同時，也要審視每一名檢疫者的實際狀況，從而採取最適切的隔離措施。只有在兩者之間取得平衡，方能防止悲劇再一次發生，避免再有市民在港府的失誤中白白犧牲！