功夫茶：續牌日日打蛇餅　運署無能罰市民

各位，防疫辣招首階段喺今個月21日放寬，久違了嘅晚市堂食令人流再現，好似一條反着白眼死魚嘅商場忽然如鹹魚翻生，有了生氣！之不過，大家知唔知邊度人潮最為洶湧吖？咪就係運輸署轄下4間分別於香港、九龍、觀塘及沙田嘅牌照事務處囉！

阿哥！運輸署轄下牌照處日日門庭若市、客似雲來，全日打晒蛇餅，唔通市民抗疫疲勞有所謂「報復式消費」，依家為續個車輛牌照唔通又要來個「報復式排隊」？有車主大呻，為續行車證要排隊4至5個鐘頭，有市民表示期間唔敢去食飯、去洗手間，驚返來又要排龍尾，大哥，攞個行車證啫，使唔使咁折騰吖？

運輸署無能，牌照事務處玩殘市民彰彰明甚！喂吖！公務員抗疫期間身嬌肉貴，唔少工種獲「居家工作」，運輸署多項服務亦以疫情為由叫停逾月，幾經艱難又重開，人山人海預咗啦！高官有冇一早調配好人手、諗吓如何增加人手疏導續牌人潮吖！梗係冇啦！庸官唔睇報紙都唔知發生乜事！正一大碌墨打鑼，烏啄啄！

眼光光，等天光！呢，審計署新一份報告批評運輸署長年欠缺效率，人手安排欠妥，疫情期間工作量低卻反增人手，建議推行派籌輪候以代替排隊等，總言之，彈到該署面目無光，樹葉都落，嗰位運房局局長陳帆更加好似出爐鐵，即係唔打唔得囉！阿哥，你先天不足，後天就要知所補救至得㗎！知唔知乜叫勤能補拙吖？

官僚唔踢唔郁！低效無能只知卸膊，到避無可避先肯跪低！依家又指下月將喺4個牌照事務處試行駕駛執照續牌服務派籌；至於行車證方面，就話有唔少車行、保險公司等嘅代領人都會到牌照事務處排隊，一個人或有十多個甚至上百個申請，引入派籌不太可行；是以計劃推出行車證全面電子化，令行車證可由每年續牌延至每3年至5年一次，長遠解決好多問題喎！若牌照全面電子化後，駕駛者只須首次親身到辦事處登記，然後喺10年內有效期間，只須喺系統上證明已驗車及繳費。

各位，可見事在人為，問題係官僚有冇心去為市民服務啫！審計報告指運輸署早喺2012年推出嘅電子續牌服務，可惜成效不顯著，截至去年6月底僅1.5萬架車輛使用，只佔領有牌照車輛總數2%。嗱！呢個又指出「徒法不能自行」，有善法良政，都要在上嘅官員去宣傳、推行和執行！孫中山講過「知難行易」，其實，好多嘢起初做起來也許好難，之不過，一直做下去，慢慢就會覺得容易！問題係港產官僚一味諉過卸責，以致蹉跎歲月，一事無成！電子化都唔係乜新嘢，要高效成事就咪一味眼濕濕、扮憂鬱！