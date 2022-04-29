國際形勢似乎在進一步惡化。在俄烏之戰中，美國已全面介入，大量運輸武器，全力用電子戰對付俄軍。俄烏兩軍對壘，實際是美國或北約指揮烏軍進攻。近日更以烏軍之名，直接攻擊俄軍在俄境內的後勤供應，烏軍闖入俄境，也用導彈企圖炸俄的核電站及城市，似乎是要掀開烏軍反攻俄國的戰役。

烏克蘭政府更揚言可佔領摩爾多瓦鬧獨立的德涅斯特河左岸共和國，後者有俄軍守衞，顯然是想把戰爭擴大。烏克蘭的企圖，便是美國的企圖。若頓巴斯烏軍大敗，美國大多會把戰爭伸延至俄境內。除攻擊俄烏邊界附近，一是佔領德涅斯特河左岸，策動摩爾多瓦背叛俄羅斯；二是波蘭出兵攻打俄羅斯的加里寧格勒，變全線作戰。

美國並揚言以戰術核武器對付俄羅斯，如俄羅斯真的在危急時動用戰術核武器。俄羅斯的反應是開始轟炸烏西截斷美國及北約輸烏武器的途徑。頓巴斯之戰勝負一決，美國便擴大與俄在東歐戰爭的範圍，會是迫使俄羅斯動用戰術核武器，讓美國用戰術核武器轟炸俄羅斯與歐洲接壤的地區，把歐洲與俄羅斯同陷兇惡的戰火之中。美國的估計是用小型戰術核武器，精準攻擊，控制範圍。美國可能假設普京未必敢進行全面核戰炸美國本土。與此同時，美國在日韓早已有部署戰術核武。親美的南韓總統上台，美國更可公然派駐戰術核武器，似乎是威嚇中國，讓中國在俄羅斯備受打擊下，不加援手，也不會與俄聯手反攻美國。美國似是兵行險着，但俄羅斯與中國怎反應呢？

關鍵一是俄羅斯在擴大了的烏克蘭、東歐之戰會否失利，抑或是全力推進，開啟歐洲大戰。普京或先以常規戰來壓倒烏克蘭，乃至波蘭與波羅的海小國。若美軍及北約軍隊不直接介入戰場，俄羅斯便不用戰術核武器。屆時白羅斯未必會隔岸觀火。戰爭範圍擴大，美國北約會否用烏克蘭模式便可在東歐打敗俄羅斯呢？美國相信不敢先用戰術核武器，但會提供導彈讓烏克蘭、波蘭等襲擊俄羅斯城市與關鍵設施，例如核電站。俄羅斯當然會反擊，戰事便變得十分殘酷。

即使不能誘使俄羅斯動用戰術核武器，這樣的發展也足以把俄羅斯與歐盟陷入長期動亂與衰落之中。美國當可漁人得利，騰出手來對付中國。拜登訪日韓，北約也在談保衞台灣。