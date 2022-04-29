面對美台「以武謀獨」觸怒大陸和武統台灣的巨大風險，英國人給出意見，幫美國人「解困」。英國《經濟學人》日前刊文，告誡美國承諾「為台灣而戰」出兵衞台，無法有效阻嚇大陸，反而會導致外交危機；更好的策略是，強化台灣的自我防衞能力。

這篇文章題曰《如何嚇阻中國攻打台灣》。文章認為，有兩大因素足以「阻撓大陸攻台」：一是寬達180公里的台灣海峽，二是美國的軍事力量。文章聲稱，美台必須從俄烏之戰中吸取教訓，台灣自身的準備愈好，大陸「冒險進攻台灣的機會愈低」。該文建議，台灣「應該持續提供所有男性（也可考慮納入女性）軍事訓練，建立國土防衞部隊」。

文章還建議，台灣方面制訂的「整體防衞構想」應該是「刺蝟」戰略，以大量、分散、機動性高、容易掩護的防衞性武器，特別是反艦、防空導彈為基礎，對抗解放軍，打持久戰。文章聲稱，以烏克蘭為例，台灣必須首先頑抗到底，撐得愈久，獲得的援助愈多。文章說，目前美國提升與台灣政治、軍事接觸的層級、增加軍售、舉行聯合演訓等，勢必激怒大陸，因此，拜登總統應該謹慎維持「戰略模糊」。

《經濟學人》文章的這番話，皆是老生常談，是美國的一貫做法。不管拜登政府在提升美台政治、軍事層級的接觸和軍售等問題上玩甚麼花樣，美國不出兵為台灣打仗的「底線」是一點兒不鬆口的。當然，這正是台灣當局的心頭大患。他們知道，不論台灣有甚麼「兩大優勢」、買多少美國軍火、搞甚麼「整體防衞構想」、把自己弄成「刺蝟」頑強抵抗、獲得再多援助，只要美國不出兵，台灣就一定會被大陸拿下。

台灣當局再傻，也會知道《經濟學人》是在忽悠他們，相反，這些建議正中老美下懷。老美知道，蔡英文這幫花旗狗實在難纏，總想沒完沒了的哀求山姆大叔為台出兵！