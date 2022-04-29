瑞典斯德哥爾摩和平研究所最新報告顯示，去年全球軍費開支增長0.7%，首次突破兩萬億美元，創下2.1萬億美元的新高。須知這兩年全球受新冠肺炎疫情影響，經濟表現陰晴不定，唯獨軍費開支有增無減，而且隨着俄烏開戰、東西方矛盾加劇，未來各國軍費開支必定還會持續增長，世界充滿火藥味，距離和平愈來愈遙遠。

光是美國一個國家的軍費開支就超過8,000億美元，約佔全球四成，相當於中國的3倍，而美軍猶嫌不夠，整天拿「中國威脅論」向國會要錢，實在可笑。當然，美國窮兵黷武自有它的原因。首先，美國要維護世界霸權，就不得不維持龐大的軍費開支，別的不說，單是11個航母戰鬥群的經常開銷就是天文數字；其次，美國軍工複合體胃口愈來愈大，無論增加多少軍費，都無法滿足他們的欲望。

反觀中國，軍費開支雖然只有美國的三分之一左右，但這些錢全是用在刀刃上，不像美國相當一部分軍費進了軍工複合體腰包。正如有人指出，目前中國軍費開支僅佔GDP的1.4%，即使增加至2%，總數也還不及美國的一半，惟實際購買力肯定超過對方，屆時老美也許才會真正感受到何謂「威脅」。

當今世界並不太平，中國外部環境空前惡劣，提升軍力是順理成章而且是刻不容緩的事。德國尚且計劃將國防開支增至GDP的2%，中國周邊群狼環伺，更加有此需要。尤其看到美國不擇手段對付俄羅斯，人們難免會聯想到中國，當有朝一日北京被迫武統台灣的時候，美國勢必以同樣手段對付中國，甚至有過之而無不及。有俄羅斯外交人士更認為，美國對俄羅斯所做的一切，其實都是為了遏制中國而做的預演。這顯然不是無的放矢，畢竟中國才是美國最大競爭對手，在老美心目中，俄羅斯的威脅是暫時的，中國的挑戰才是長期的。所以，中國人必須時刻保持危機意識。

美國霸權步步進逼，中國該如何應對？很簡單，兵來將擋，水來土掩。當務之急是全面提升軍力特別是戰略威懾力，讓對方知難而退：如果對方還不知進退，那就果斷亮劍。日前中國海軍高調秀肌肉，除了官宣第3艘航母，還首次發布055型萬噸導彈驅逐艦試射的「鷹擊-21」高超音速反艦導彈，這種導彈足以撕破美國所有反導系統，令其航母無法越雷池半步。