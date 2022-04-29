曾以租金貴絕全球聞名的銅鑼灣羅素街無復當年勇，最近有公司以月租15萬元、即呎價166元租下該處地舖，為期3個月。黃金地段舖位的呎租，竟然比上水舖租還要低，不能不令人訝異。更不必說，有銀行調查發現，去年本港千萬富翁人數較前年劇減15%，只有43.4萬人，約7.5萬人在疫情一年中冇得留低；加上港人綜援金的申請個案較2020年上升逾千宗，其中因失業而申領的個案高達1.98萬宗，較前一年激增35%。凡此種種，無不揭示香港在疫情之下百業蕭條，各階層都身受其害。

然而，港府依然無意加快放寬第二和第三階段社交距離措施，一切按本子辦事，大有「皇帝唔急太監急」的姿態。更不堪的是，航班熔斷機制令海外人士和航空公司視香港為畏途，有海外港人由去年滯留德國至今都未能成功登機返港，每次臨成行都因為熔斷機制而令航班取消。正如有學者指出，香港國際機場現時每日少於20班機抵港，較非洲剛果的金沙薩機場更少，如要保持國際航空樞紐地位，應盡快放寬熔斷機制，與國際接軌。更有立法會議員直指，本港已有新冠口服藥和足夠的檢疫隔離設施，只要做好酒店檢疫，「熔斷機制沒有甚麼意思」。

奈何言者諄諄，聽者藐藐，林鄭依然裝聾扮盲，沒有反應。其實，不聽學者和議員之言，也應看看實際數字，繼續盲纏胡攪，只會令全城經濟攬炒。林鄭已到了任期尾聲，為何不為特區經濟做番件好事、留下好名聲下台？難道有人心存怨恨，不搞死香港勢不休？不管怎麼說，眼下的香港，由基層到富翁，由租戶到業主，皆被這場疫情折磨得苦不堪言。任何負責任的政府都必須以民為本，因時制宜。