香港長期鬧房屋荒，該如何覓地建屋，向來意見紛紜，有人認為應該填海，有人說要動用棕地，有人建議開闢郊野公園，甚至有人提出，須向深圳借用土地。

持論者互相是其所非，非其所是，鬧得不可開交。要是問我，這問題簡單不過，根本不必爭拗，上述所有方案最好同時執行，事關即便如此，也未必能滿足香港人實在而合理的住房需求。

今年初，香港爆發新冠肺炎第5波疫情，不消兩、三個月，便有過百萬港人確診，依照香港大學的醫學數字模型推算，實際確診者可能更高達400多萬人。疫情在歐美國家蔓延兩年，當地人的感染比率，還比不上在香港蔓延兩個月般多。整個第5波疫情，本城賠上了逾9,000條人命，這個血的教訓足以向香港人說明，人均居住面積太小的地方，病毒一旦散播開來便難以收拾。

香港人愛跟新加坡和深圳相比，讓我告訴你，獅城的人均居住面積是323呎，深圳是290呎，而香港只得161呎。不少港人平素就像活在狹縫之中，彼此氣息相聞，若然病菌入侵，你自然是無處躲逃。

人均居住面積太小，造成的負面影響很多，新冠疫情的災害，只是其中之一而已。譬如說，大部分人未能安居，對香港的歸屬感自然不足，地方狹窄，人與人之間摩擦就會增加，人心便更容易躁動。

如果要增加香港的人均居住面積，新建房屋又要應付未來二、三十年的人口增長，本地的住宅數量恐怕要比現水平增加一倍才行。若然香港當真要多建100%的樓宇，上述的任何一項覓地計劃，都不能輕棄了。