政圈近日熱烈討論下一屆管治班子的可能陣容，並為好幾個司局長職位點出了多名潛在人選。用人究竟應着重能力還是態度，有人認為乃千古難題，實則「一膽、二力、三功夫」，一支團隊的膽識、能力與是否肯下工夫，已揭示了將來的成敗。

放眼現屆管治班子，除了幾個寥寥可數之人叫做可以順利過渡的可能性略高一點外，其餘人等盡皆乏善可陳。民望長期墊司底的律政司司長鄭若驊被指篤定「冇得留低」，連同食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆等德不稱位、能不稱官，早就應退位讓賢、告老歸田之流，除非想香港依舊蟲生，否則組班豈能不避開避政之人。

有說現任財政司司長在新一屆應可繼續玩，除非他本人自己要求退下火線，否則以去年電子消費券振興了當時疲弱市道而言，他較適合續掌經濟，而非轉任政務司司長，即使之前曾盛傳他會辭職選特首，也應作如是觀，對他本人而言能繼續收割自己任內種下的消費券果實，也勝過讓後人乘涼。

雖然現屆政府已試過調任一名局長當上政務司司長，但相同戲碼應否短時間內重演？既然新班子將增設兩名副司長，職級高於局長，與其升遷保安局局長坐正做司長，不如先升為副司長，這更能顧及團隊中各人的感受，而騰空了的保安局局長一職，選擇曾到聯合國發言，敢直斥黑暴的剛榮休警隊高層出任，似是可行之選。

律政司司長只要不是醜聞纏身、被嘲「避政司司長」的人來做就好，否則夾錯文件、串錯被告名字等甩漏怪事定必陸續有來。至於，食衞、運輸、房屋、勞工等範疇，有心肯做也不難勝任，否則找來網絡讀報員、網誌撰稿員來做，跟現在也無分別。