筆者年初與數名議員，聯同資深工程師及科技專家成立了「智慧生活促進組」，日前建議新一屆政府建設智慧綠色宜居香港，並提出從立法規管建築工程及樓宇的碳排放、善用科技大數據、發展智慧綠色經濟生態圈、加快人才培訓四大方面，為市民創造更舒適健康的生活環境。

現時本港土地發展緩慢，上游階段的規劃與公眾諮詢，中下游階段的土地收回及清理、土地平整與樓宇建設等工序需時甚久，審批程序重複，拖慢土地及房屋供應，建屋量未達標。此外，低碳、減廢及環保是全球主流共識，這兩年多來的新冠疫情，更加凸顯綠色建築設計對市民身心健康和社會可持續發展的重要性，惟環保建築法規仍落後。

針對「智慧規劃、建築及樓宇」存在的痛點，筆者建議政府應更新現有法規及理順程序，研究立法規管建築工程及樓宇的碳排放量，建立一套碳審計、碳強度標準的系統及數據庫，確保未來基礎設施促進市民日常生活變成低碳化；把政府統計處改組成「大數據局」，加設地理資訊及統計專隊，負責收集、分析、整理，及開放有用的數據；加快與內地研究區域碳市場的深化發展、創建適用於大灣區的減排機制，為香港達致2050碳中和的目標，並助力國家實現「雙碳」目標；檢視及提高政府官員的科技素養及創科管理能力，優先取錄有創科經驗的專才加入公務員，同時在公務員學院加強智慧城市及相關科技的培訓。

實現建築可持續發展，必須在建築的全壽命周期內貫徹可持續發展戰略。隨着基建與新都會區項目推進，除運用智慧科技，以縮短規劃、覓地和建屋時間，政府也應推廣環保建築，提升本港城市宜居程度。