後天便是「五一」國際勞動節，勞動創造世界，勞工神聖等口號歷來是最具普世價值的世界觀，可是在資本主義社會裏，只有在「五一」節這天，勞工口號才受社會的注目，因世界各地的勞工階層都會藉着這一天，公開提出本國、本地區打工仔女的訴求，鼓動和團結勞工群眾堅持和加強團結，為切身的利益堅持不懈奮鬥抗爭。

香港自鴉片戰爭後淪為英國殖民地，一直實行資本主義，自回歸後，資本主義再五十年不變。今年是回歸25年了，貧富差距不減反增，那麼佔人口大多數的香港打工仔女要爭取甚麼？全港擁有工會最多，會員人數最多，立法會議員人數最多的八大勞工團體，向唯一行政長官候選人李家超提七大勞工建議，字字珠璣、句句千鈞。

綜合體現香港勞工界不分行業、不分階層、不分職級、不分地位、不分政見的一致爭取改善香港勞工利益的統一要求。對此，正在搜集社會各界對下任政府施政意見的唯一行政長官候選人李家超先生來說，就是最好的關注基層施政方針的秘笈了。

李生參選最打動人心的頭一句話，是「以結果為目標」，言簡意賅，擊中本屆政府不得人心的講一套做一套的要害，倘能在他的施政綱領中吸納全港勞工界七項要求，成為他的施政努力爭取實現的結果的話，那麼還用愁社會基本矛盾續擴大嗎？全港勞工七大要求：（一）積極開拓優質多元就業職位；（二）政府帶頭檢討外判制度；（三）建立長遠失業保障制度；（四）最低工資一年一檢；（五）完善退休保障制度；（六）適度增加公務員編制，實行5天工作；（七）加快拓地建屋，告別劏房，實現3年上樓。古語云：「為政不在多言」。倘七句話能納入新政府施政綱領，大智大勇矣。