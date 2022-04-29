甚麼是美好城市？事實上，唔少學者都提出了想像，據悉最早可追溯自1989年伊比尼澤‧霍華所提出嘅「田園城市」概念，佢係針對英國都市問題提出一種平衡人工與自然區域比例嘅都市空間規劃，開啟咗實踐人類發展與自然共存嘅啟蒙思潮。

時至今日，城市嘅發展一日千里，有所謂智慧城市、循環城市、綠色城市；在聯合國永續發展目標下，「永續城市」則被定義為「滿足經濟、社會與環境共好，並且具包容性、安全、韌性及永續特質嘅城市與鄉村。」嗱！香港曾自詡為國際大都會、亞洲金融中心，又話要追求「智慧城市」，然而，審計署日前發表嘅第77號報告書，數臭香港喺城市管理上一塌糊塗！

呢，老朽好早前都話「香城無處不飛花」就正啫，可惜香江一年365日，幾乎日日有噴泉！阿哥，係掘路、爆喉嘅「噴泉」！報告狂轟水務署多宗罪，譬如約30%鹹水管爆裂熱點於爆喉後平均4.5年仍未完成改善工程；鹹水管滲漏平均須22小時才關閉水掣等。更離譜嘅係，水務署耗約13億元建設港島薄扶林及新界西北嘅海水供應網絡延伸部分項目，圖以海水代替淡水沖廁，之但係網絡完成8年卻遲遲不使用，造成驚人浪費及環保災難！

仲有就係路政署每年耗資逾億元公帑，保養及維修公共行人路，惟審計署早前抽查20個修復項目，但截至去年中僅6個項目完工，其餘不是延遲就推搪係因為臨時交通安排。事實上，居住喺香港呢個城市，除咗常年遇到爆水喉，就係一年四季都見到修路工人如蜜蜂般辛勤在挖路，一邊挖完、修好，無耐又挖另一邊，沒完沒了！香港打造智慧城市？風季來了，先通好渠修好樹木防山泥傾瀉先喇！