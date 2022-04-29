法國總統馬克龍日前成功當選連任，但其得票率及選舉的整體投票率都顯著下跌，之後他落區時還險些被反對民眾的車厘茄掟中，原因並非其主要對手瑪琳勒龐的極右政治主張獲得廣泛支持，而是因為法國國內的通脹問題日益嚴重，令到許多國民生活苦不堪言。

再看另一宗國際新聞，美國財長耶倫早前公開放話，表示可研究削減向部分中國貨品徵收的「懲罰性」關稅，但理由並非美國已摒棄貿易保護主義或有意與中國修好，而是因通脹率持續上升，不少民眾對百物騰貴、對購買力及生活水平下降的不滿，已超越對中國的誤解和仇視。拜登政府為了選舉考量，可能不得不考慮對中美貿易政策作出調整。

美國的通脹問題絕對是自食其果，其一是最近十多年來，美國政府為了種種經濟及政治理由，不斷推出量化寬鬆措施，瘋狂大印銀紙兼拖延加息。其二是為了延續美國霸權、討好國內選民及維護本土企業利益，對中國以至部分盟友發動貿易戰，亂徵進口關稅及禁止部分外國貨品入口。還有是出於政治及軍事考慮，對伊朗、中俄等「非友好」國家實施的制裁行動，導致美國以至全球爆發能源及糧食危機，部分高新科技產品亦出現供應鏈斷裂問題。

在過去30年，受惠於貿易全球化，以及中國完美地扮演了「世界工廠」的角色，全球大部分國家都經歷了史上罕見的長時間低通脹環境，令大量消費者受惠，生活質素得以提升。以電器及電子產品為例，十多年前一部個人電腦或平板電視機，動輒需要數千、甚至過萬港元，現在可能只須千多元、甚至低至數百元都可以買到。

然而，隨着近年由美國首先發動的貿易保護主義興起，「經濟無疆界」的環境被打破，再加上地緣政治愈趨緊張，疫情常態化影響全球供應鏈及跨境貨運成本等因素，不少專家都估計通脹時代經已重臨，「通脹猛於虎」將重新成為市民的口頭禪。

香港財政司司長在本年度財政預算案，亦提到外國通脹高企的情況預料會持續一段時間，本地成本壓力也會隨着經濟復甦逐漸上升，但由於本地住宅租金上升壓力輕微，政府預測今年的通脹率只有約2%。不過，對於租金支出比例較低的約200萬名公屋居民，各類食品、衣履、電費和交通費的升幅，對其日常生活所造成的打擊則尤其巨大。政府絕不能輕視通脹問題，並應適時檢討本地消費物價指數的組成及計算比重，更能如實地反映物價上漲對基層市民的影響。

本地通脹率在疫情及貿易戰下仍然相對溫和，另一主因是國家對特區的支持，用盡各種辦法穩定香港的生活必需品供應和價格。這又令人想起，曾經有不少港人將所有來自內地的貨品和食品，都說成劣質次貨或有安全問題，部分人更以為香港可以做到自給自足，繼而爭取獨立，實在是癡人說夢話。