功夫茶：近半兒童遭體罰　保護不足官塞責

時代進步，教育嘅理論照說應與時並進；譬如甚麼「棒下出孝子」、「不打不成器」呢啲傳統嘅教育孩子觀念，至今竟然仍有市場，也就難怪虐兒時有所聞。近代兒童教育心理學者和專家則提倡發展個性，認為體罰兒童會令佢哋長大後容易產生焦慮、抑鬱等精神障礙。所以話，管教子女，正路都係要「愛的教育」！

各位，今日係一年一度嘅國際「沒有巴掌日」，香港嘅刑罰制度中嘅體罰喺90年代已被廢除，1992年亦禁止教師喺學校向學生施行體罰。之不過，喺家中以管教為理由而體罰兒童嘅情況仍然存在，而且亦冇法例禁止，社會上嘅兒童保護機制顯然不足。

嗱！「沒有巴掌日」如暮鼓晨鐘，提醒大家暴力管教兒童已不合時宜，更絕不可接受！之但係，現時體罰喺世界各地仍然係最常見針對兒童嘅施暴形式。各位，根據世界衞生組織調查，全球有60%兒童定期遭受家庭成員或照顧者嘅體罰。有關注兒童組織建議，政府應盡快立法全面禁止體罰兒童；另外亦希望藉此呼籲世界各國停止以體罰作為管教兒童嘅方法，喚起社會對終止體罰兒童嘅關注，加強推廣正面管教，促進兒童全面成長及發展。這也許就是聖雄甘地所說的「習慣改變，人生就會改變」吧！

香港防止虐待兒童會表示，佢哋喺2021年11月至2022年1月期間進行咗《關於兒童心理健康狀況》問卷調查，結果顯示近50%受訪兒童表示過去曾遭父母或照顧者施以體罰； 60%受訪父母或照顧者表示過去曾向兒童施以體罰，情況令人憂慮。該會認為，體罰兒童無助管教，相反卻會帶來禍害，有機會造成兒童身心健康受損，甚至死亡。

行文至此，功夫茶不禁悲從中來、心如刀割，皆因諗起香港號稱文明城市、法治之區，早前卻發生人神共憤嘅「童樂居」虐兒事件，呢單由本報率先獨家報道嘅虐兒醜聞，警方翻看完逾6萬小時嘅閉路電視影片，先後拉咗逾30名涉案職員，佢哋涉及虐待一班可憐稚子，被虐兒童本身已經缺少家庭溫暖，依家竟慘遭掌摑、篤眼、扯髮、拉起又再撻下等酷刑，阿哥，呢啲又點止虐待咁簡單？

防止虐待兒童組織又建議要透過法律去實踐兒童所享有嘅權利，免受人身攻擊且受法律保護。之不過，主觀願望有乜用吖？講來講去，若在上嘅玩忽職守，好似社會福利署、勞福局嘅有關高官，長期對呢啲受資助機構不聞不問，監管長期空白，出事先賊過興兵有何用？大批受虐兒童已造成難以估計嘅創傷後遺症！有關高官至今卻連一個道歉都冇，遑論下台，試問天理能容嗎？「沒有巴掌日」徒令人多添幾分神傷和悲憤！