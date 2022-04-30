正論：疫苗通行又收緊　寸步難行逼打針

丹麥日前宣布當地疫情已經受控，達群體免疫水平，決定終止大規模疫苗接種計劃，成為全球第一個停止接種新冠疫苗的國家。歐洲國家防疫相對大膽進取，這是實情，但隨着新冠疫情在全球放緩，專家更指本港有三、四百萬人染疫，群體免疫水平肯定不會比丹麥低。奈何港府不但無意解除防疫措施，反而愈收愈緊，第二階段「疫苗通行證」今日起生效，只打一針或不打針的市民路路不通，完全被孤立。

香港昨日新增366宗確診個案，持續低走，反映疫情並無反彈。與此同時，港府如期推出第二階段「疫苗通行證」，餐飲處所負責人必須使用「驗證二維碼掃描器」，掃描每位顧客的疫苗接種紀錄、「醫學豁免證明書」或康復紀錄的二維碼。此外，明日起所有「醫學豁免證明書」必須是醫生經醫健通或醫管局電腦系統以電子方式簽發，未印有加密二維碼的豁免證明書將不獲接納。食環署煞有介事強調，將在長周末與警方加強巡查和嚴厲執法。

食餐飯、剪個髮、睇場戲都要與接種疫苗掛鈎，而且打一針還不夠，必須打兩針，否則罰款隨時「萬萬聲」；而到了下月底實施第三階段「疫苗通行證」，更須打齊三針。港府為了防疫不斷谷針，不能說是錯，但以「製造不便」為手段，將谷針異化為逼針，則難免令人反感。身體是自己的，打不打針理應有選擇權，自己為自己負責，偏偏港府防疫只知逼針一途，不打針者完全被排斥孤立，打一針一樣處處碰壁，是否合乎人權和合理，不問可知。

與其無所不用其極地逼針，倒不如立法強制全港市民打針，然而港府又不想負起這個責任；退一步說，用獎勵手段鼓勵市民打針，例如送獎金，總勝過用不合理的手段逼針，但林鄭又說全世界都沒有地方會派錢給市民打針，斷然否決。其實，說到「全世界都沒有」豈止派錢催針，全世界一樣沒有地方如特區政府那樣，樂此不疲地耗費大量人力物力和公帑來驗污水，不少專業人士早就質疑沒有防疫作用，為何林鄭又不即時叫停呢？官字兩個口，林鄭說派錢催針行不通，卻將逼針成本轉嫁給商戶，只要店舖職員「走漏眼」，店東便要被罰款，食肆更動輒被禁營業一段時間，完全懶理今時今日生意難做的苦況，激發民怨何足為奇。

更矛盾的是，港府宣布將於明日取消對海外國家或屬地就新冠肺炎疫情發出的外遊警示。此舉正好說明全球疫情已經受控，毋須繼續示警，港府更減少機組人員檢疫日數，甚至免隔離。既是如此，為何還要保留入境人士來港後必須到酒店隔離7日的安排？由著名影星曾江倒斃檢疫酒店房，到巴籍婦人在檢疫酒店受感染引發第5波，無不揭示檢疫酒店制度漏洞極多。

更何況，受檢疫制度所阻，港人兩年多以來皆過着「禁足生活」，外遊無期。日常生活路路不通，海外旅遊限制多多，人心躁動，經濟冰封，這個政府還要折騰市民到甚麼時候？