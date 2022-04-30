世界視線：澳洲政客爭選票　借勢奉承美利堅

澳洲下月迎來大選，一如外界所料，反華議題成為執政聯盟及在野工黨的取分之匙。眼見工黨在民調繼續處於領先地位，總理莫里森以及旗下一眾鷹犬為保官位當然不敢怠慢，紛紛大肆炒作中國與所羅門群島簽署的安全協議，聲稱中方在所國建立軍事基地，將觸犯澳洲和美國紅線；內政部長安德魯斯則指摘中所此刻宣布簽署協議，目的是削弱莫里森的連任機會。

儘管北京表明不會在所國建立軍事基地，但坎培拉一於少理，連日來不斷炒作中國軍事威脅論，又聲稱擔心中國軍警會在所國採取殘暴鎮壓手段。澳洲防長達頓更是連珠炮發，先後暗示中國「或對澳洲盟友發動化武攻擊」及中國靠賄賂所國政客來達成安全協議等等。這位反華急先鋒變得如此歇斯底里，是知道自己快將「無得撈」而無的放矢，抑或是藉機奉承美國？

在中所簽訂安全協議後，澳洲及一眾盟友始如夢初醒，先後派出多名高官親訪所國游說挽留。國際博弈本來就是胡蘿蔔加大棒，既然澳洲強調所國是自己的後院，為甚麼讓後院成為世界上最不發達國家之一？既然所羅門群島具備非常重要的戰略地位，為何美國今年2月才提出在當地建立大使館？停了足足20年的和平隊現在才恢復？澳美現在給所羅門群島胡蘿蔔，恐怕已來得太遲。

當莫里森向中國劃出所謂的「紅線」時，流露出典型盎格魯撒克遜人一副高高在上的姿態。要知道，澳洲根本沒資格為兩個主權國家間的合作劃線，而他的說法也顯然沒有承認所羅門群島的外交主權，反而踐踏了後者的獨立外交紅線。

在美國為首的西方小圈子眼中，俄羅斯拒絕北約東擴、堅持拒絕讓烏克蘭加入北約是小題大做無中生有。中國擴大盟友圈、與所羅門簽訂搞一個遠遠達不到軍事同盟關係的安全合作協議框架，澳洲、美國卻歇斯底里地喊打喊殺，再一次向世人展示雙重標準。多年來中國一直是澳洲的最大貿易夥伴，但莫里森為追隨美國及自身政治利益，甘於充當反華爛頭蟀，成功把「端起碗來吃肉，放下筷子罵娘」這句話，演繹得淋漓盡致。