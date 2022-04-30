產評：華經濟苦頭未盡　穩局必須快狠準

轉眼間，明天就是一年一度的勞動節，意味內地將迎來消費黃金周。可有別於往年，首季以來變種病毒疫情在全國多地爆發，封控措施此起彼落，打擊消費及投資信心。要有心理準備，次季經濟下行壓力空前，加上外圍俄烏衝突及通脹高企下歐美經濟亦現疲態，說明外部需求未許樂觀，且日本在領打亞洲貨幣戰，加大區內走資壓力。內外交煎未見盡頭，當局穩經濟得快、狠、準，務必要提前部署下半年開好局，始有望追回失地，實現全年經濟目標。

首季以來內地疫情反彈，居民出行受阻，即使各地派發消費券鼓勵居民留原區消費，惟難以與跨地旅遊比較。更何況不少中小微企業不敵疫情，大型企業就因持續的整頓而要裁員「瘦身」，就業市場惡化，消費意欲亦打折扣。

至於外圍，俄烏衝突下歐洲能源危機難解，強如德國也承認有衰退風險。美國通脹高企，疊加首季經濟竟意外收縮，滯脹風險大增，這令聯儲局拿捏貨幣政策有難度，過於激進的加息勢加大衰退風險，可若審慎加息或令市場更擔心經濟前景，加大資產價格下行壓力。

環顧全球，歐美經濟都面對着不同挑戰，本來尚可寄望亞洲復甦挺住需求，偏偏美國幣策醞釀大逆轉，資金流出新興市場，回流美國，再加上日本放任日圓貶值，加大區內貨幣貶值壓力，且中國又受「疫」襲，頓令亞洲風起雲湧。全球經濟幾無樂土，是典型的大蕭條先兆。

近兩周內地密集式出台政策穩經濟，除適量放水外，亦針對金融、消費、物流等重點領域打通「經」脈，同時要高度防範系統性風險。由於前年末季以來，當局率先着手整頓網絡平台、科企壟斷、教育、房地產和金融業等亂象，身處眼前的經濟拐點，也是時候整理收結各項整改，想方設法刺激增長引擎，部署下半年開好局。始終「內循環」戰略須內生動力去實踐，得精準施以強而有力的政策，才能扭轉弱勢，穩住大局。

展望未來，外圍難平靜，來自西方的各種制裁攔路搶劫陸續有來。內地要穩經濟，得重點經營好內部需求，這也是持續吸引外資的關鍵基礎。美國要加息收水，財政壓力勢增，得想方設法搶奪國際資本，這就是當下美元強勢的背景。中國別低估走資風險，得盡快控制疫情，讓供應鏈復常，並加快金融改革開放措施，以抗衡美國的「吸金大法」。畢竟這場全球資本戰，是資本的逃竄，也是利益的博弈，更可能是熱戰前奏。若不主動做好攻防，就只有捱打的份兒。