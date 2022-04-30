相對於其他發達國家，美國是外貿逆差最大，國家及社會債務最多，但仍可維持一定的增長率，勝於一般發達國家，理由何在呢？

美國吸納全球資金來填補國際收支的逆差是主要原因，也以此推動金融服務業發展，成全球金融的中心。不過，金融業僱用人有限，比不上製造業，收入的兩極化，有助金融泡沫，卻傷害大眾消費的力量。即使靠三、四千萬非法移民的廉價勞動力，經濟增長的支撐不足，難以扭轉幾十年去工業化效果。美國還有一定的工業，但不是一般民用工業，高科技產業主要是為國防工業服務，屬國防工業之列。美國在去工業化之後，餘下的便主要是國防工業。假若連這個高科技產業都出問題，美國的製造業和整體經濟，包括金融業，便難以為繼。美國經濟的最主要支撐不是金融，而是國防工業，金融亦依附於國防工業衍生的行業和財富。

美國軍費支出全球最多，2021年佔全球38%（中國居次，只有14%），佔美國國民生產總值3.5%，高於中國的1.7%。2022年國防基數預算是7,150億美元，若把國防部以外相關支出加上，總國防開支便逾一萬億美元，成為美國經濟和財政開支最大部分。國防工業生產涉及千萬原材料、零部配件，生產鏈涵蓋的經濟比例更大。

國防生產主要是武器，一是庫存；二是即時消耗，戰爭時消耗可以十分巨大；三是出口，美國為全球最大的武器出口國。所以，美國國防工業企業以及它們的政治代表，都傾向於戰爭，戰爭愈大，時期愈長，它們的暴利更大。而由於國防工業佔經濟的比重高，產生的就業和其他行業的需求便大，也必形成支持國防工業的強大政治利益集團。美國政治制度的性質容易官商勾結，商界利益用金權政治的選票巨大捐獻來劫持政黨。美國國會的議員中有戰機集團、建艦集團和洲際導彈聯盟等，用國防工業企業的資助來替它們爭取國會撥款。就算政府高官，不少都來自這些國防工業企業。從利益取向、政治傾向和選擇而言，美國政府堪稱戰爭政府、販賣軍火的政府，它怎能不熱衷於打仗？

美國出口武器收入有限，國防工業的資助來自政府借貸的財政支出，也包括對外軍火援助的政府支出。這是把政府財富轉變為國防工業企業的利潤，美國的負債經濟可支持多久呢？所以要用戰爭不停去搶掠別國財富！