烏克蘭把俄羅斯的「入侵」當成二戰時的法西斯納粹，其官方網站刊出打倒法西斯的宣傳片，把當年的日皇裕仁、德國之首希特拉、意大利之首墨索里尼的頭像並列。日本方面勃然大怒，執政自民黨促請外務省與烏方交涉，烏方立刻道歉並刪除裕仁照片重新上載。

這單外交風波，肯定是烏方疏忽造成，日方則是要乘機向烏克蘭威一把，阻止國際社會把日本視為二戰時期的法西斯國家，做點翻案文章。

烏克蘭的疏忽，不是對歷史事實弄錯了，而是在俄烏之戰，烏克蘭和日本同為美國的狗腿子，必須共同對俄的情勢下「政治不正確」了。這個時候，烏克蘭必須無視日本法西斯的事實，必須把日本視為盟國戰友，熱淚盈眶地同仇敵愾，怎麼能把日本法西斯的臭史、罪惡史亮出來呢？怎能哪壺不開提哪壺呢？

日本方面，當然更是沒想到烏克蘭弄出這等「疏忽」，太過分啦！日本與俄烏遠隔萬里，它們打仗和日本沒啥關係，要不是山姆大叔根據自己的戰略需要，命令日本和其他盟友一起「國際制裁」俄羅斯，小日本還真犯不着為了烏克蘭得罪俄羅斯。

俄國老毛子的厲害，它是知道的；二戰時，蘇聯紅軍橫掃「日本關東軍」，氣吞萬里如虎，它是知道的；直到現在，俄國還佔着「北方四島」，日本近年剛剛有那麼一丁點談判起色，它是知道的。結果，日本一頭鑽進老美的反俄戰事，俄羅斯就毫不猶豫地宣布永遠終止與日本「北方四島」談判。對此結果，吃了天大的虧，小日本不能不腸子都悔青了。就在這時，那個得了便宜不賣乖的烏克蘭，還拿「天皇陛下」敲鑼打鼓，與希特拉、墨索尼里「相提並論」、「人相同框出現」，小日本怎能不火冒三丈？

這場俄烏之戰，是山姆大叔一手策劃、一手挑起的，不僅拿烏克蘭當槍使，也拿所有的「盟友」當槍使，小日本更是着了道兒，損害慘重的。