世界上有一種國家，明明已是日薄西山，依然不願面對現實，總是在緬懷「日不落帝國」的風光。正如破落戶一樣，連空架子都撐不住了，還要硬充門面，結果只能自暴其醜。沒錯，說的就是英國。其外相卓慧思日前口出狂言，「警告」中國必須在烏克蘭問題上遵守國際規則，否則將難以崛起成為大國，並面臨可能的後果；她並揚言北約應有全球視野，準備好應對全球挑戰，在印太地區與日本、澳洲等盟友合作，確保台灣有能力保護自己。

美國橫行霸道也就算了，它畢竟有橫行霸道的實力，英國又憑甚麼？何德何能？不要忘記，現在已經不是鴉片戰爭的年代，中國如何做是自己的事，輪不到英國指手畫腳，中國是否崛起，更與英國沒有半毛錢關係。再說，所謂的國際規則不過是西方自己制訂的規則，既沒有獲得聯合國授權，更沒有得到世界各國廣泛認可，中國有何義務遵守？面對美國霸權，中國尚且不吃這一套，何況是英國這種破落戶。

至於台灣問題，純屬中國內部事務，英國更沒有資格說三道四。英國是第一個承認新中國的西方國家，表示它早就接受一中原則，現在才來胡攪蠻纏，若非神經錯亂，就是時空錯亂。卓慧思以為打着北約旗號，拉上日本、澳洲，就能嚇唬中國，只能證明自己對歷史無知。當年在朝鮮戰場上，中國尚且不懼美國為首的聯合國軍，今天更沒有理由被北約嚇倒。如果北約真的如此神勇，為何不敢正面對抗俄羅斯？為何英國不直接派兵幫助烏克蘭？

說穿了，英國不過是狐假虎威而已。它早已淪為美國的附庸，只能仰人鼻息，聽令而行，卻還在張牙舞爪刷存在感，簡直自取其辱。早前英國首相約翰遜訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基並肩漫步街頭，擺出一副大義凜然的姿態，其實根本是在做戲博眼球，由於表演痕迹太重，反而暴露西方政客的虛偽。

有些人常以「紳士」形容英國人，這也許是天下最大謊言之一。熟悉歷史的人都知道，英國的崛起基本上是從做海盜開始，主要靠侵略和掠奪其他國家來壯大自己，甚至靠推銷鴉片來攫取財富。表面上的彬彬有禮，掩蓋不了醜陋的本質。也正是這種醜陋本質或者說海盜基因，導致英國即使已經沒落，依然不願放下架子，依然喜歡對其他國家指指點點。