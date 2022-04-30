著名影星曾江倒斃檢疫酒店房間翌日，又傳出來港照顧確診長者的內地女護理員死於尖沙咀一酒店房內。死因有待剖屍調查，但一而再有獨居人士在酒店內暴斃，死前求助無門，顯然不能輕忽視之。尤其是曾江死於檢疫酒店最是令人唏噓，在全球疫情都明顯放緩之際，港人從海外返港必須到指定酒店隔離，到底是否有必要和合理，不能不令人懷疑。

官不殺伯仁，伯仁因官而死。正如有人指出，若曾江返港後能回到自己寓所居家隔離，身邊起碼有妻子或工人照應，就算最後的不幸結果不能改變，起碼也得到一個急救機會。如今孤獨地死在酒店房內，甚至有指酒店職員在拍門無人應後拒絕破門，非要請示衞生署不可，更見檢疫酒店官僚僵化，抱的是不做不錯的心態。救人如救火，危急關頭還要走程序、請示這、請示那，病人不失救致死才怪。至於衞生署指引不清，推卸責任，以致酒店寧願多一事不如少一事，以免動輒得咎，同樣難辭其咎。

其實，不管是香港還是海外，疫情早已放緩，而且出遊者都必須接種疫苗，播疫風險並不高，針對港人的檢疫酒店制度根本沒有必要存在。一來檢疫酒店一房難求，房價水漲船高，往往要市民破費；二來檢疫酒店始終不是醫院，職員醫療知識欠奉，遇事只知按本子辦事，不懂應變；三來第5波疫情其中一大源頭，正是巴籍婦人在檢疫酒店染疫後再被當局走漏，證明檢疫酒店無助防疫並非虛言。

更何況，港人不是海外遊客，他們本身有居所，外遊返港後在家隔離，省時方便，安全舒適，偏偏港府好做唔做，擾民害民之事則多多益善，終於搞出人命。無奈林鄭政府對種種建設性批評一律聽不入耳，港人只能自求多福。