金庸小說中的東邪黃藥師，不群不黨，喜歡獨來獨往，其人名為藥師，固然是精通醫理、善於養生，因此在作者筆下，東邪活到很大年紀，身子骨仍然健朗，武功依舊出神入化。黃老邪要是生於今天，面對新冠肺炎疫情，想必一笑置之，他肯定仍會周遊天下，一個人自由來去，甚麼新冠病毒、「三高」問題，老人家即使沾上，只消吞服一粒自製的九花玉露丸，自然百病俱除，不足為患。

中、港、台三地不少藝人都飾演過黃藥師的角色，但大多數人認為，沒有誰能比香港藝人曾江演得更神似。《射雕英雄傳》和《神雕俠侶》都用濃墨重彩描繪東邪，這兩部小說我不時重溫，每次讀到寫桃花島主的章節，腦海中泛起的便是曾江叔的模樣。

現實中的曾江也有點黃老邪影子，因為才華橫溢，故自視頗高，同樣不愛受人羈勒，故在新冠疫情之下，仍然選擇獨自出行。他日前從新加坡返港，一個人住在隔離酒店，懷疑是因為突發性疾病而離世，享年87歲。曾江先生猝然離去，讓人既驚愕又惋惜，要不是他病發時孤身一人，或許就能有救。然而，這個例子也足以警示世人，小說中儼然不老的黃藥師，在現實中並不存在，一個80多歲的老人，在嚴峻疫情之下，實在不宜隻身外遊。

香港政府制訂的隔離措施是否恰當，能否變得更具人性化，固然可議者甚多，但正如本欄早前所說，近年部分香港人習慣了事事諉過於政府，往往容易忘記了自己的責任。一位耄耋長者，就連獨居也未必適宜，何況是要像黃藥師般千里獨行？所謂「一之為甚，其可再乎」？曾江先生今次的不幸遭遇，希望能讓其他港人引以為戒。