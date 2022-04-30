美國白宮日前表示，副總統賀錦麗確診感染新冠肺炎病毒，成為現屆政府染疫的最高層人士。試問又豈止於此？她還成為4針染疫俱樂部的VVIP。可以肯定，打4針染疫將會如打3針染疫一樣常見，賀錦麗能快人一步殺入名人堂，也算是一種「美國優先」。

據報道，賀錦麗去年宣誓就職後不久便完成接種兩劑新冠疫苗，同年10月接種加強劑，本月1日接種第二支加強劑。計起來，白宮本月26日公布其確診消息，並指她會接受隔離，她應是在打完第4針14日後，又未過180天內中疫的。雖然染疫，但未見得她有甚麼長期病患，何況專家、政府經常反覆吟唱疫苗能有效減低重症、死亡風險，當屯門也曾錄得沒打針的一家四口雖齊中疫，卻竟齊齊康復，如此擲地有聲的事實面前，若賀錦麗竟跟3針染疫重症、死亡人士一樣，那豈不很令人洩氣？

就在爆出賀錦麗確診的同日，世界衞生組織總幹事譚德塞表示，全球新冠病毒檢測量下降，導致世衞收到關於傳播和測序的訊息愈來愈少，或令大眾忽視病毒傳播和變種的風險，強調新冠大流行尚未結束，呼籲所有國家應繼續監測新冠病毒及加強措施。世上是否除了頻密做檢測外，便沒有更主動和更具針對性的抗疫方法？

專家之前吹奏過的第二代疫苗，近日沒再提起，反而不斷吹噓打第4針，當人們為着應清零還是與病毒共存爭論不休，請問有否問過疫苗公司的看法？若認為疫苗公司的取態不具分量，那麼全人類一窩蜂打疫苗，這是甚麼邏輯？清零被形容是不可能的任務，等閒之輩會選擇共存，高手才會捨易行難，疫苗公司究竟是高明還是低劣？人們情願討論打第5、6、7針，也不去思考這應被正視的問題。