特首候選人李家超昨日舉行政綱簡介會，表示參選其中一個最大推動力就是對香港的信心，香港經歷3年的困難及磨練，會變得更有活力，奮發自強，重新出發，這也是筆者的期盼。

李家超的政綱強調要全面發揮香港一國兩制的優勢，組建團結高效務實的政府，全面提升競爭實力，讓市民安居樂業，同建關愛共融社會，提升市民的幸福感。他倡議公屋提前上樓；建議成立18區地區服務和關愛隊伍，提出解決跨代貧窮試驗計劃；為1,000名住劏房初中生提供培訓及活動；落實合併長者生活津貼；優化長者社區照顧計劃等，都是貼地可行的新措施。

筆者多次提到科技創造未來，樂見李家超表示會積極將香港發展成國際創新科技中心，開放政府數據、促進法例法規與時俱進、鼓勵科研成果的轉化和商品化、推進綠色金融和ESG、推動STEAM教育普及化、把握大灣區發展、推動與周邊城市產業鏈互補和結合等政策，惟今次政綱就進一步推動環保未有着墨，期望新一屆政府加強環保政策並貫徹落實上述措施，構建綠色宜居的智慧香港。

政綱中亦有就大眾關心的醫療、安老、青年、教育問題提出建議，但針對婦女及弱勢社群的政策着墨不多。香港許多婦女面臨雙職困難，也有許多單親媽媽在照顧孩子和工作中面臨巨大社會壓力。筆者期望李家超能多聆聽婦女的聲音，推出更多政策保護婦女及兒童。李家超強調篇幅有限，未必涵蓋全部範疇，但不代表他不關注，會利用其他機會解釋其他方面的想法和工作。期望新一屆特首能真正以民為本，施政精準，高效追落後，團結政府及社會各界，一同解決社會積壓多年的深層次問題。