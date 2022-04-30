為何「結果為目標」一石激起千重浪？無他，因林鄭有講冇做、以講代做、講多做少甚至講做相違。特首不是申明要推國安教育嗎？為何中大竟再委維護暴徒、污衊和指摘警方的段崇智任校長？如果沒有林鄭校監的點頭會成事嗎？此舉比一個也不續告非法佔中罪犯更甚。

內地滅貧施政為甚麼有信用？就是4個字——如期兌現。電視熱播《無窮之路》便是港人拍攝的兌現實況。正因朝廷是一言九鼎、知行合一，國家的政策便讓人民有信心、有決心，團結起來，克服萬難，朝着美好生活奮鬥。林鄭政府5年就缺講得出做得到的魄力和擔當。

香港勞工界向下任特首提出7項改善民生的要求，其中第7項「加快土地開拓積極興建房屋，盡早告別劏房，實現3年上樓目標，人人有屋住」，不是令人感慨萬千嗎？倘若當年首任特首提出的「八萬五」和「租置計劃」如期貫徹施行，不是人人已有屋住了嗎？何用在回歸25周年的時候，還提出上述反映香港市民生活嚴重倒退而需要再反覆提出解決人人有屋住的大問題？行文至此，必須感謝當年特首的高瞻遠矚！那些當年反對該長遠房屋發展策略、仍在台上或在台下的人，應汗顏吧！

既然內地三令五申，房子是用於住而不是用於炒，香港何不堅決推行兩個市場的房屋政策，在解放香港市民不再做樓奴房奴的最大民生之痛上，重拾當年的長遠房屋發展策略，立即推行：一、重推全面的租者置其屋計劃；二、取消富戶政策，鼓勵與父母同住，護老到家；三、疫情後把隔離單位和方艙醫院改作安置劏房戶；四、在郊野公園邊陲地興建大量公屋及安老院舍；五、特首5年任期內消滅劏房；六、研究公屋送居民自住。