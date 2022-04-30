讀前輩文章，提到晚清康有為「公車上書」，對更張朝政提出唔少重要而具體嘅主張，如變成法、通下情、慎左右等。喺「慎左右」呢一點上，康有為嘅態度尤為嚴肅懇切，皆因佢體會到當時之所以出現「節頹俗敗，紀綱散亂，人情偷惰」，就在於「不慎選左右故也」。

事實上，一個班子各司其職，如果都能夠把分內嘅事做得穩妥，秩序井然，咁已經算稱職。呢，好似入境處搞全港市民換領新智能身份證，由2018年尾展開，分階段執行，依家都輪到老朽呢組「老鬼」咯！大家都睇到，咁大嘅計劃從不聞換領者有怨言，而且有口皆碑，呢啲咪抵讚咯！相對運輸署牌照事務處因安排失當，車主處理續牌往往要花上幾個鐘頭先換到個行車證，都真係好鬼折騰！

好嘞！依家畀審計署炮轟其長年欠缺效率，又被本報抨擊安排無能罰市民，先死死氣跪低話重推派籌，又話行車證電子化最快下年推行！其實電子續牌一早有，奈何成效不著，被批評宣傳不足，電子續牌手續繁複。呢，咁運輸署係唔係應該簡化手續及程序，多啲宣傳呢？馬會「轉數快」都要賣廣告啦，咁市民先會肯去嘗試及使用。

大家睇吓入境處全港換智能身份證有條不紊，宣傳到位，阿婆阿伯都識打電話去預約換證，反之運輸署於疫情期間就取消所有服務，重開又唔妥善安排如何分人流，搞到續牌日日打蛇餅。阿哥，咁多人聚在一起，其實係增加傳播病毒風險！

說到底，為人民服務，全靠官老爺有責任心及擔當精神，古人說「心常用則活，不用則窒」，今港產官僚只習於優容苟安，所謂「問責」，就係少做少錯，不做不錯，沒有同文所說的「一膽、二力、三功夫」，有的是「一推、二卸、三扮盲」！