正論：疫情顯著回落　經濟加快鬆綁

本港疫情持續回落，昨日錄得逾300宗新增確診，顯然並無如某些廢官所言，疫情在復活節過後大反彈。然而一則以喜，一則以悲。疫情喘定是好事，但本港經濟依然未有起色，「疫苗通行證」措施、入境者酒店檢疫制度、社交距離措施等等，不僅繼續維持，有些更愈收愈緊，令奄奄一息的經濟雪上加霜。

昨日為第二階段「疫苗通行證」實施首日，受惠於五一長周末，街頭頗為熱鬧，銅鑼灣更出現數百人潮聚集為某偶像明星慶生的場面，久違了的人頭湧湧令人錯覺香港已回到疫情前。其實一切都是曇花一現，記者走訪多個餐飲處所，部分市民因為未有將第二針的接種紀錄上載「安心出行」應用程式，或曾受感染卻未有取得相關證明等原因，連食個飯也不得其門而入，敗興而返。食肆因要為顧客掃描針卡而令做生意的流程減慢，亦失去部分未符合「疫苗通行證」要求的客源。第二階段尚且如此，到了下月底實施第三階段「疫苗通行證」、即市民必須接種第三針方可進入指定場所，對商戶的影響必然更大。

其實，全世界都因為疫情放緩而乘機「退場」，西方國家不用說，就連亞洲國家如新加坡、南韓、泰國、越南等，都為了拚經濟、搶旅客而大幅放寬防疫措施，泰國甚至准許未接種疫苗的旅客入境。至於歐洲國家丹麥，近日更宣布當地已達致群體免疫水平，決定終止大規模疫苗接種計劃，成為全球第一個停止接種新冠疫苗的國家。人們不期望港府能夠如丹麥般進取，但學一學老對手新加坡相信也不是太難，偏偏港官個個抱着「等收工」心態，多一事不如不做事，結果香港防疫政策進退失據，「疫苗通行證」限制多多，入境者繼續要在檢疫酒店隔離，熔斷機制令海外人士視香港為畏途，香港人想外出旅行鬆一鬆無望，各行各業綁手綁腳，一味塘水滾塘魚，說是苛政猛於虎也絕不為過。

根據統計數據，自上月21日港府放寬第一階段社交距離措施，以及經過復活節長假期後，本港新冠病毒感染人數持續下跌，由4月23日每百萬人口計算的7天平均移動感染人數為82.33人，至4月29日跌至55.59人，足見食衞局局長陳肇始所謂的「好擔心復活節後疫情大反彈」並無發生。香港爆疫已經兩年半，港人過着「禁足」生活兩年半，經濟幾近清零，任何負責任的政府都必須在疫情受控後全力提振經濟，而不是一味在防疫措施裏鑽。從申請一萬元失業援助金的宗數多達47萬，到新一輪保就業計劃首日已收到4.9萬名僱主及3.8萬名自僱人士申請，均證明本港經濟危在旦夕，不論是老闆還是打工仔都苦不堪言。

港府既然可以放寬航班機組人員抵港的檢疫措施，貨機機組人員甚至免隔離，為何就是不能大刀闊斧為經濟和旅業鬆綁，縮減外地人士抵港隔離日數，以及准許外地返港市民改為居家隔離？惟有激活旅業，引入活水，各行各業方能受惠。五一假期澳門錄得近3萬旅客入境，香港卻仍維持在寥寥千人，寧不悲乎！