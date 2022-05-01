世界視線：巴國恐襲山雨來　經濟走廊受考驗

上周二，巴基斯坦卡拉奇大學的孔子學院遭到自殺式恐襲，一名女死士引爆炸彈，當場炸死孔子學院院長及兩名中方教師，一名中方教師受傷，車上多名巴人亦受傷。事發於美國去年撤出阿富汗，而巴國又發生「政變式」政權更替不久，南亞次大陸山雨欲來，無疑為中巴友好關係及兩國經濟走廊的未來帶來嚴峻考驗。

恐襲事件發生後，巴國分離組織「俾路支解放軍」（BLA）立即宣布承擔責任，該組織過去亦曾多次對巴國境內的中國公民和設施發動襲擊，但今次襲擊不僅高調針對孔子學院，而且出動了BLA專門負責執行自殺式任務的「馬吉德旅」。尤其值得留意的是，在恐襲中身亡的俾路支族女死士，是一名擁有雙碩士學位的高學歷女青年。這說明，BLA對中國目標的恐襲，無論是在破壞力度，還是投入的人力資源水平，都有上升趨勢。

眾所周知，恐怖主義活動背後，往往也滲透了大國的較量。最為經典的就是上世紀80年代美國中情局扶植拉登在阿富汗抗擊蘇軍，不料最後養虎傷身，令美國在20年後遭遇911恐襲。今次BLA發動恐襲之際，正值美國撤出阿富汗，導致當地面臨嚴重人道災難。而就在4月10日，被指親中的巴國總理伊姆蘭汗又被國會罷免，他當時公開表示，是「外國勢力」推他下台。

雖然內地一些專家分析樂觀地認為，巴國新總理夏巴茲‧謝里夫仍會執行對華友好政策，但BLA的恐襲卻顯然為南亞次大陸局勢蒙上陰影。目前BLA已經明確鎖定中國公民和設施為其首要恐襲目標，這就使得中巴經濟走廊的各項中方投資活動直接受到影響，尤其是經濟走廊的瓜德爾港就是位於俾路支省。

目前，BLA仍被包括美國在內的國際社會視為恐怖組織。值得留意的是，該組織未來會不會像東伊運那樣，獲美國從恐怖組織名單上除名。從更大的範圍來看，巴國內部政治動盪不僅給恐怖主義活動提供了溫床，也會影響鄰國阿富汗的治安狀況，而印度亦可能趁亂加緊吞併喀什米爾，令整個南亞陷入戰亂，嚴重擾亂中國在該區的經貿和能源運輸路線。