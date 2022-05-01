功夫茶：公屋落成又推遲　上樓難於上青天

土地房屋供應不足，如何覓地加快建公屋一直困擾每屆政府。本屆政府口噏噏當秘笈，又話令市民「住大啲、住好啲」！唉，多少繁華紛落下，人間依舊你呃人！目前公屋平均輪候時間長達6年，距離「3年上樓」目標愈拉愈遠！

嗱！新政府未上任，政綱又吹噓「提前一年上公屋」，之不過喺「社區配套未齊全」下搵你去住，阿哥，上得樓梗係想改善生活，配套唔足，若然又喺山旮旯，意味日常生活必大受影響，畀你提前一年上樓又如何啊！

呢嗱！基層等上樓等到頸長、望到眼出血人所皆知，為增加供應量，政府屢被質疑為跑數而犧牲單位面積以求達標。其實，唔好話公屋，即使居屋都係愈建愈細。嗱，將於今季攪珠嘅新一期居屋啟德啟欣苑推1,840伙，約320伙面積僅約186至189平方呎，都真係比「上床下廁」或「廚廁合一」嘅劏房唔好得幾多咋！

各位，房屋署未知是否「知恥近乎勇」，又話擬改變建屋方針，提高較大面積單位嘅比例喎！位於元朗近丹桂村地段、原預計可興建約7,400個公營房屋，房屋署近日向本報透露，擬提升較大面積單位比例，故單位數目終修訂為6,720個，即較原先少約680伙，單位同時預計於2030及2031年分階段落成，較原定遲最少兩年竣工。

有關項目會興建多項社福及康樂設施，包括小學、幼稚園、安老院舍、濕貨街市及公共運輸交匯處等。房屋署續向本報透露，由於上述工程範圍內有兩個古墳，為減低道路對古墳嘅影響，又要配合道路設計方案，加上為容納更多社區設施，施工期及項目發展時間表自應作出調整。要言之，公屋落成就係又要推遲，話就話推遲兩年，之不過，睇吓近年香港任何基建，有邊樣唔推遲延誤吖！政府要改善民生，畀市民適切居所，令基層住得安全和有尊嚴，功夫茶鼓掌以迎！但係就唔好諸多藉口咯！事在人為，本報大早為政府獻策覓地，提供唔少切實可行藍圖，可惜政府全不上心，搞到依家建公屋買少見少，又一再拖延，直頭係雪上加霜，基層上樓又係要望天打卦！

好嘞！依家又話要將公屋建大啲，令市民住好啲，不過，又一百幾十個理由推遲！困難永遠都存在，問題係有冇為民解決「房事」之心啫。此外，有房委會委員指出，多個新發展區例如新界北因有較多土地，容易作出規劃，相信屆時啲公營房屋將更能符合現代化標準及環境。時間不等人，下屆新廚房就要爽手啲，咪一味拋鑊吸睛，撚幾味噴香小菜更實際！要快狠準得廣廈千萬間，向北部都會區全速前進喇！